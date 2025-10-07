اعرب رئيس الوفد التفاوضي لحركة حماس خليل الحية اليوم (الثلاثاء) عن تقدير الحركة لجهود الدول الإسلامية والعربية والرئيس ترمب لوقف الحرب نهائياً، موضحاً أن الحركة تسعى للحصول على ضمانات بإنهاء الحرب.

واتهم الحية في تصريحات لمنصة «القاهرة الإخبارية» إسرائيل بنكث الوعود بشأن وقف الحرب، مشيراً إلى أن إنهاء الحرب هو هدفهم المباشر وكذلك الاستقرار وإقامة الدولة وتقرير المصير.

تذليل العقبات أمام الاتفاق

وقال الحية: «جئنا إلى شرم الشيخ لوقف الحرب على شعبنا بغزة».

وكان القيادي في حركة حماس فوزي برهوم قد أعلن في وقت سابق اليوم رغبة الحركة في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في غزة بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأشار إلى أن الحركة لا تزال لديها مطالب، مبيناً في بث تلفزيوني أن وفد الحركة في مصر يسعى لتذليل كل العقبات أمام تحقيق اتفاق يلبي طموحات الشعب الفلسطيني.

وقال برهوم: «نسعى لاتفاق يضمن وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال والبدء الفوري بإعادة الإعمار تحت إشراف هيئة فلسطينية من التكنوقراط».

خرائط الانسحاب الإسرائيلي

ويجري في شرم الشيخ المصرية بحث خرائط الانسحاب الإسرائيلي، وآليات تبادل الأسرى والرهائن خلال المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، وعرضت إسرائيل خرائط الانسحاب التي ستتزامن مع عملية تبادل الرهائن والأسرى، كما تمت مناقشة آليات عملية التبادل والمواعيد، بحسب مصادر إعلامية عربية.

وأفادت المصادر أن اسرائيل لا تزال تصر على إطلاق سراح كل الرهائن خلال 3 أيام مع انسحاب محدود من بعض المناطق، فيما أبلغ وفد «حماس» الوسطاء أنه لا يزال يتمسك بتهيئة الظروف الميدانية بوقف العمليات العسكرية والقصف بأشكاله والطيران الحربي والاستطلاعي، والانسحاب من داخل المدن والتجمعات السكانية تمهيداً لنقل وتسليم الرهائن.

الإفراج عن الأسرى

وشدد وفد «حماس» على ضرورة الاتفاق على جدولة محددة بمواعيد للانسحابات وصولاً إلى الانسحاب الكامل من القطاع، وإدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى جانب وقف النار بما يقود إلى وقف شامل ودائم للحرب.

وأشارت المصادر إلى أن «حماس» طالبت بأن يشمل الإفراج عن الأسرى، كبار وقادة الأسرى وبينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبدالله البرغوثي وإبراهيم حامد وآخرين، وتوفر ضمانات دولية إلى جانب ضمانات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شخصياً لوقف الحرب بشكل كامل ودائم، وضمان عدم إقدام إسرائيل على اغتيالات داخل وخارج فلسطين، والانسحاب الكامل من القطاع، ورفع الحصار بما يضمن آلية للإعمار.