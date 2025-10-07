التزام أمريكي بإنهاء الحرب

مفاوضات غير مباشرة

مطالب حماس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) أن المفاوضات تمر في مرحلة حاسمة مع استمرار المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، موضحاً أن هناك «فرصة حقيقية» للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة.وقال ترمب للصحفيين خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض: «هناك فرصة حقيقية لنقوم بأمر ما»، لافتاً إلى أن المفاوضين الأمريكيين يشاركون أيضاً في المباحثات وهناك فريق آخر غادر للتو للمشاركة، جاء ذلك عقب تأكيدات من البيت الأبيض عن انضمام المبعوث الامريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر إلى المباحثات، لكن وزير الخارجية المصري قال إن الوفد الأمريكي سينضم غداً.وأضاف ترمب: أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وكان ترمب قد وجه في وقت سابق اليوم رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين أكد فيها التزامه بإنهاء هذا الصراع واستعادة سياسة خارجية قائمة على السلام.من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أمريكا تحت قيادة ترمب، تقود الجهود لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء حكم حماس في غزة، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق سلامٍ دائمٍ يضمن أمن إسرائيل وازدهار المنطقة لأجيال قادمة.ولفت روبيو إلى إن هذه الرؤية تمثل جوهر خطة ترمب.وتتواصل المباحثات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل لليوم الثاني على التوالي في شرم الشيخ المصرية في أجواء إيجابية، فيما تتحدث وسائل إعلام أمريكية أن هناك جهوداً تبذل للوصول إلى اتفاق نهائي نهاية الأسبوع.ونقلت وسائل إعلام عربية عن مصدر قيادي في حركة حماس قوله:انتهت جلسة مفاوضات اليوم الثاني بين الوسطاء ووفد الحركة في شرم الشيخ قبل قليل وركز على خرائط الانسحاب وجدولة الإفراج عن أسرى الاحتلال.وأشار إلى أن الحركة طالبت بربط مراحل الإفراج عن أسرى الاحتلال بمراحل الانسحاب الكامل، وأن الإفراج عن آخر أسير يجب أن يتزامن مع آخر انسحاب لقوات الاحتلال، وعلى ضرورة تلقي ضمانات دولية لوقف نهائي للحرب والانسحاب الكامل.ميدانياً، قتل11 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم (الثلاثاء)، فيما قال شهود عيان إن طائرات إسرائيلية ألقت قبل قليل قنابل ضوئية فوق سماء غزة.