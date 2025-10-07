قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن هناك تفاصيل كثيرة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا تزال بحاجة إلى توافق، مضيفا أن أمس (الإثنين) شهد 4 ساعات من المفاوضات الدقيقة، والتي استؤنفت اليوم في شرم الشيخ.وأكد الأنصاري في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أن قطر ملتزمة بالعمل على الدفع بخطة الرئيس الأمريكي وإنهاء الحرب على غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيصال المساعدات، معبرا عن تقدير بلاده للالتزام الأمريكي بإنهاء الحرب على غزة.وقال إن خطة ترمب تقتضي أن تسليم «الرهائن سينهي الحرب على غزة»، لافتا إلى أن «الموقف الأمريكي واضح بأن هناك ربطا بين وقف إطلاق النار وتسليم الرهائن».وأعلن الأنصاري أن قطر تعمل مع الطرف الأمريكي للوصول إلى توافق بأن تطبيق خطة ترمب لن يكون مؤقتا، مؤكدا أن الضمان هو وجود خطة سريعة التطبيق وعملية ومتوافق عليها من كل الأطراف.وأكد المتحدث أن كل الأطراف وافقت على خطة الرئيس ترمب والعقبات الآن هي في التطبيق، معتبرا أن المهم هو بدء تطبيق وقف إطلاق النار ومتى تتوقف آلة الحرب عن طحن أجساد أطفال غزة.وفيما يتعلق بوجود مكتب حركة حماس في الدوحة، قال الأنصاري إن المكتب كان جزءا من أداة الوساطة التي قادتها قطر منذ عام 2006. وشدد على أن مستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن يكون بيد الفلسطينيين وحدهم.يذكر أنه في 29 سبتمبر الماضي، أعلن ترمب خطة من 20 بندا، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.ودعا الرئيس الأمريكي السبت الماضي إسرائيل إلى وقف قصفها على قطاع غزة بشكل فوري، بعد الرد الإيجابي من حركة حماس على خطته، لكن إسرائيل ألقت بدعوته عرض الحائط.وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.