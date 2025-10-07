استهداف المديين عمدا





اعتراض مسيرات

كييف تتوعد موسكو



وتوعدت كييف موسكو بزيادة الضربات في العمق الروسي واستهداف المنشآت النفطية، فيما تعتبره ردا مشروعا على الضربات الروسية اليومية على مدن أوكرانيا ومنشآت الطاقة فيها التي تحرم أحيانا ملايين الأشخاص من الكهرباء والتدفئة.



وأدت الضربات الانتقامية التي شنتها أوكرانيا على مصافي النفط الروسية خلال الأشهر الأخيرة إلى نقص الوقود في العديد من المناطق الروسية ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.



شراء صواريخ باتريوت



وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال إن واشنطن رفعت الحظر عن شراء أنظمة صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي الأمريكية، لكن مشكلة التمويل لا تزال قائمة. وقال في إحاطة صحفية، نُشرت لقطات منها عبر قناة تليغرام «نوفوستي لايف»: «رفع الأمريكيون الحظر عن شراء صواريخ باتريوت، ليس الصواريخ فحسب، بل الأنظمة أيضاً. والمسألة مسألة مال فقط». وأضاف أنه بمجرد رفع الحظر دبلوماسياً، تظهر أموراً أخرى فيها نقص. لذلك، أعتمد على الأصول المجمدة.

وسط تصعيد كبير بين الجانبين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء)، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 416 طائرة مسيرة أوكرانية و16 صاروخا من طراز «هيمارس» تابع للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت في بيان بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 قنابل جوية موجهة، و16 صاروخا من طراز «هيمارس» أمريكي الصنع، و416 طائرة مسيرة.وأسفر هجوم بمسيّرات عن مقتل 4 أشخاص في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، واتهم الحاكم المحلي المعين من موسكو فلاديمير سالدو، اليوم، كييف باستهداف مدنيين عمدا.وأعلن رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا فلاديمير تشيرنوف، تضرر مرفق في البنية التحتية الحيوية بمدينة بريلوكي في المقاطعة، جراء القصف الروسي، ما أسفر عن انقطاع جزئي في التيار الكهربائي.وقال لصحيفة «أوبشيستفينويه نوفوستي» الأوكرانية: «لا يوجد تيار كهربائي في جزء من المدينة»، مؤكداً أن جميع الخدمات اللازمة تعمل في الموقع.وأعلنت مصادر أوكرانية انقطاع الكهرباء في مدينة سومي شمالي أوكرانيا، وتضرر مرافق البنية التحتية ومنشأة للطاقة والبنية التحتية في السكك الحديدية.وفي موسكو، أعلنت روسيا أنها اعترضت خلال الليل 184 مسيّرة أوكرانية، فيما تواصل كييف ضرب الأراضي الروسية بالمسيرات لليوم الثاني على التوالي في واحدة من أشد الهجمات منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 62 طائرة مسيّرة فوق منطقة كورسك و31 فوق منطقة بيلغورود المحاذيتين للحدود مع أوكرانيا. وكانت الوزارة أعلنت أمس اعتراض 250 مسيّرة أطلقتها كييف.وأعلنت روسيا أن شخصين قتلا، الإثنين، بضربة أوكرانية استهدفت منطقة بيلغورود الحدودية، بعد أوسع هجوم أوكراني بالمسيّرات منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات. وتحدث الجانبان عن انقطاعات في الكهرباء.