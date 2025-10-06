نهب منازل المختطفين

كشفت مصادر يمنية اليوم (الإثنين)، حملة اختطافات واسعة نفذتها جماعة الحوثي بحق موظفين أمميين في صنعاء وصعدة، موضحة أن من بين المختطفين المسؤول قسم الشؤون الإدارية في مكتب برنامج الأغذية العالمية في صعدة رمزي عبدالقوي صالح الفاردي.وأوضحت المصادر أن مسلحين حوثيين بينهم خلية نسائية اقتحمت منزل الفاردي في منطقة أرتل جنوب صنعاء وعبثت به لأكثر من 6 ساعات أمس (الأحد)، واقتادته إلى جهة مجهولة، وصادرت مقتنيات شخصية من منزله، مبينة أن مجموعة مسلحة أخرى بينهم نساء اقتحموا منزل الموظف في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليمني غسان رشدي في صنعاء واختطفته.وتعليقاً على حملة الأختطافات الحوثية، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن ما يتعرض له الموظفون الإنسانيون، وبالأخص اليمنيون منهم، بات نهجاً ممنهجاً يعكس استخفاف الحوثي بالقانون الدولي الإنساني، وسعيه لفرض وصايته على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي.وقال الإرياني: هذه الانتهاكات نتيجة مباشرة لتقاعس الأمم المتحدة عن اتخاذ مواقف حازمة ورادعة، وإصرارها خلال الفترة الماضية على إبقاء موظفيها في مناطق يسيطر عليها الحوثي رغم خطف عدد منهم، وعلمها بالمخاطر التي تهدد حياتهم وسلامتهم.وطالب الإرياني الأمم الأمم المتحدة بالإقرار أن الحوثي لا يفهم إلا لغة الحزم والقوة، وأن استمرار الصمت الأممي والتبرير السياسي يشكل غطاءً للجرائم الحوثية، ويقوض هيبة المنظمة الدولية ومصداقيتها، مشدداً على ضرورة تحرك الأمم المتحدة ووكالاتها العاجل لنقل جميع مكاتبها وموظفيها فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم ترك أي موظف ـ وخصوصاً اليمنيين منهم- في مناطق سيطرة الحوثي التي أصبحت بيئة غير آمنة وعدائية لعمل المنظمات الدولية.وشدد الإرياني على ضرورة تجاوز المجتمع الدولي وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان مربع الصمت والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي في إدانة هذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات الحوثية الممنهجة بحق موظفي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية، ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات الحوثي، وفرض العقوبات اللازمة عليهم بصفتهم منتهكين للقانون الدولي الإنساني، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن كامل المختطفين.