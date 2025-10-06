في انتهاك جديد، أعلن التلفزيون السوري أن قوات إسرائيلية ألقت قنابل دخانية على المزارعين في حرش جباثا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي صباح اليوم (الإثنين).وأضاف التليفزيون الرسمي أن القوات الإسرائيلية أجبرت أيضاً الأهالي على مغادرة أراضيهم، واحتجزت جراراً زراعياً تابعاً لأحد المزارعين.وأفاد بأن هذا الانتهاك جاء بعد توغلات واعتداءات متكررة على الأراضي السورية خلال الأيام الماضية، إذ توغلت القوات الإسرائيلية في 28 سبتمبر الماضي، في ريف القنيطرة الجنوبي وانسحبت بعد تفتيش منازل الأهالي. ونفّذت قوات الاحتلال أعمال حفر ورفع سواتر في تل الأحمر الشرقي بعد توغلها في 18 سبتمبر الماضي في محيط قرية كودنة بريف القنيطرة.واعتقلت القوات الإسرائيلية في 17 سبتمبر الماضي، أربعة شبان من مناطق عدة في ريف القنيطرة خلال عملية توغل ودهم وتفتيش طالت عدداً من المنازل في قرى خان أرنبة وخباثا الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة.يذكر أن سورية وإسرائيل في حالة حرب من الناحية الفعلية منذ قيام إسرائيل عام 1948، وإن كانت هناك فترات من الهدوء بين الحين والآخر.إلا أنه منذ سقوط النظام السوري السابق في الـ8 من ديسمبر الماضي، تخلت إسرائيل عن هدنة عام 1974، وتوغلت قواتها داخل المنطقة منزوعة السلاح على مدى أشهر. وقصفت القوات الإسرائيلية أصولاً عسكرية سورية، وأصبحت قواتها على مسافة 20 كيلومتراً من دمشق.وكانت سورية وإسرائيل اقتربتا من إبرام اتفاق أمني، إلا أن أربعة مصادر أكدت الأسبوع الماضي، أن جهود التوصل إلى هذا الاتفاق تعثّرت في اللحظات الأخيرة.