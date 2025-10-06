أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عرض منحة مالية قدرها 2500 دولار أمريكي كـ«دعم إعادة توطين لمرة واحدة» للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما فما فوق، مقابل مغادرتهم البلاد طوعيا، في خطوة تهدف إلى تشجيع «الترحيل الذاتي» وتقليل تكاليف الاحتجاز والترحيل القسري.

ووفقا لرسالة أرسلها مكتب إعادة توطين اللاجئين التابع للوزارة إلى مراكز الإيواء يوم الجمعة الماضي، سيتم تقديم الدفعة بعد موافقة قاضي هجرة على طلب المغادرة الطوعية وعودة الطفل إلى بلده الأصلي، مع البدء بالعرض على الأطفال البالغين 17 عاما أولاً، واستثناء الأطفال من المكسيك أو الذين غادروا الاحتجاز الحكومي.

وأكدت الوزارة أن الخيار «طوعي تماما» ويمنح الأطفال «خيارا مدروسا لمستقبلهم»، مشيرة إلى أن العديد منهم تم تهريبهم بواسطة عصابات، وأن الدعم المالي يساعد في إعادة الاندماج في بلدانهم، وسط إحصاءات تشير إلى أكثر من 2100 طفل غير مصحوب في احتجاز وزارة الصحة والخدمات الإنسانية حاليا.

والأطفال المهاجرون غير المصحوبين هم قاصرون يصلون إلى حدود الولايات المتحدة دون والد أو وصي قانوني، غالبا من أمريكا الوسطى هربا من العنف أو الفقر، حيث عبر أكثر من 600 ألف منهم الحدود منذ 2019، ما أدى إلى أزمة احتجاز في مراكز مكتب إعادة التوطين، التي توفر الرعاية حتى يبلغوا 18 عاما أو يُسلموا لرعاة مناسبين.

وأثار العرض جدلا واسعا، إذ وصفته منظمات حقوقية بأنه «تكتيك قاسٍ» يستغل ضعف الأطفال ويخالف قوانين حمايتهم بموجب قانون حماية ضحايا الاتجار، الذي يضمن فحص مخاوفهم من الاضطهاد أو الاتجار قبل أي إجراء.

وفي يونيو الماضي، نقلت وزارة الخارجية 250 مليون دولار إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لتمويل الترحيل الطوعي، مع منح 1000 دولار للبالغين، ما يعكس إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترمب لتقليل التدفق المهاجري عبر «الترحيل الذاتي»، وأدى ذلك إلى مغادرة أكثر من مليون مهاجر غير شرعي حتى الآن.

وفي عهد ترمب، شددت الإدارة على سياسات صارمة للهجرة، بما في ذلك برامج الترحيل الطوعي لتوفير التكاليف (إذ يصل سعر الترحيل القسري إلى آلاف الدولارات للفرد)، مع منح 1000 دولار للبالغين سابقا، وتوسيع البرنامج الآن للأطفال كجزء من حملة أدت إلى ترحيل أو مغادرة ذاتية لأكثر من مليونَي مهاجر غير شرعي.