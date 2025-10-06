أعلنت حركة حماس وصول وفد الحركة برئاسة خليل الحية إلى مصر لبدء مشاورات إجراءات الترتيب للإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي أعلن عنها قبل أيام، مع التركيز على الإفراج عن الأسرى والمحتجزين في المرحلة الأولى.

وتنطلق اليوم (الإثنين) بمدينة شرم الشيخ المصرية، المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة 3 أطراف وسيطة؛ هي الإدارة الأمريكية ومصر وقطر، وسط أجواء من التفاؤل الحذر بسبب عدد وحجم العقبات التي تواجهها.

وأعلنت «حماس» موافقتها المشروطة على الخطة، التي تتكون من 20 بنداً أُعلنت في 29 سبتمبر، تشمل وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين (نحو 20 حياً وجثامين آخرين) مقابل آلاف السجناء الفلسطينيين، وانسحاباً إسرائيلياً أولياً، وإعادة إعمار غزة تحت إدارة تكنوقراط فلسطينيين، مع ضمانات أمنية، ورفض التهجير القسري.

وجاءت الدعوة إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ شهور بعد موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهي الموافقة التي أبدت الحركة فيها الاستعداد للتفاوض على المرحلة الأولى من الصفقة، التي تنص على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات.

وحظيت خطة ترمب، التي وصفها بـ«الصفقة العظيمة»، بدعم إسرائيلي مشروط (مع التركيز على نزع سلاح «حماس») وترحيب دولي من السعودية ومصر وقطر وتركيا، لكن «حماس» طلبت تعديلات حول جدول الانسحاب الكامل، رفض الإدارة الدولية لغزة، ومنع العودة للاحتلال، مع استمرار القصف الإسرائيلي رغم الدعوة الأمريكية لوقفه.