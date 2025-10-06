المسيّرات الروسية

المستشار الألماني يتهم روسيا

انتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد)، عدم وجود ردود حقيقية من الغرب على الهجمات الروسية على بلاده، مندداً بالنطاق المتزايد وجرأة الهجمات.وقال زيلينسكي: «بوتين ببساطة يضحك على الغرب، على صمته وعدم وجود تدابير مضادة حاسمة»، مشيراً إلى أن موسكو رفضت حتى الآن جميع المقترحات لإنهاء الحرب، أو على الأقل لوقف الهجمات.وأضاف: روسيا تحاول علناً تدمير بنيتنا التحتية المدنية، والآن، قبل الشتاء، إنها تستهدف البنية التحتية للغاز، وتوليد الكهرباء ونقلها.وانتقد زيلينسكي حقيقة أن المسيّرات الهجومية الروسية تحتوي على مكوّنات لا تزال توفرها الدول الغربية والعديد من الدول المجاورة لروسيا، معرباً عن دهشته من أنه بعد أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام من الحرب، لا يزال من غير الواضح كيفية وقف تزويد روسيا بهذه المكوّنات الحيوية.وأشار إلى أن المسيّرات الـ500 تقريباً التي استخدمها الروس خلال الليلة الماضية تحتوي على أكثر من 100 ألف مكوّن تم تصنيعها في الخارج.من جهة أخرى، اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، روسيا بالوقوف وراء عدد من الطائرات المسيّرة التي شوهدت تحلق في أجواء ألمانيا قبل أيام، ومنها على الأرجح تلك التي عطلت عشرات الرحلات الجوية وأدت إلى تقطّع السبل بأكثر من 10 آلاف مسافر في مطار ميونيخ.وقال ميرتس: تواتر التوغل في المجال الجوي لأوروبا لم يسبق له مثيل حتى بالمقارنة مع أوقات الحرب الباردة، لكن لم تكن أي من الطائرات المسيّرة المرصودة حتى الآن مسلحة، مضيفاً أن جميعها كانت في رحلات استطلاع.