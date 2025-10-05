تحديد العطل الرسمية

فرز أصوات الانتخابات التشريعية

فيما يتواصل فرز الأصوات للانتخابات التشريعية في دمشق وحلب، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الأحد)، مرسوماً حدد من خلاله العُطل الرسمية والإجازات في البلاد، وألغى أخرى.ونص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، على تحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل، وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وألغى 4 مناسبات كانت تعدّ عُطلاً رسمية في سورية في عهد النظام السابق، وهي «ثورة الثامن من مارس»، و«عيد المعلم»، و«حرب أكتوبر»، و«عيد الشهداء».وأضاف المرسوم «عيد التحرير» الذي سقط فيه نظام الأسد في 8 ديسمبر، و«ذكرى انطلاق الثورة السورية» في الـ18 من مارس من كل عام.وشملت القائمة أعياداً دينية ووطنية، من بينها، عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد رأس السنة الهجرية، وعيد الميلاد، وعيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية والغربية، وعيد الجلاء، وعيد العمال، مشيراً إلى أن الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها الاستمرار في العمل خلال الأعياد يمكن أن تُستثنى من الالتزام بها، مع السماح بتحديد تواريخ بعض الأعياد الدينية المتغيرة لاحقاً ببلاغات رسمية.من جهة أخرى، تتواصل فرز الأصوات للانتخابات التشريعية في دمشق وحلب ومن المتوقع أن تعلن نتائج النهائية وأسماء أعضاء مجلس الشعب السوري الجدد ضمن مؤتمر صحفي رسمي غداً أو بعد غد على أبعد تقدير.وأعلنت وزارة الداخلية السورية، أن كوادرها باشرت منذ ساعات الصباح الأولى انتشاراً أمنياً مكثفاً في جميع المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية لمجلس الشعب في دورته الجديدة لعام 2025، موضحة أن الوحدات قامت بتأمين محيط مراكز الإقتراع.