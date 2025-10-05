فرصة أخيرة

تسليم الرهائن

كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم (الأحد)، عن مكالمة متوترة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مبينة أن ترمب وصف رد «حماس» بأنه فرصة للتوصل إلى اتفاق، في حين اعتبره نتنياهو بأنه لا يعني شيئاً.ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي مطلع على المكالمة قوله: نتنياهو قال لترمب «لا يوجد ما يستحق الاحتفال، ذلك لا يعني شيئاً»، مبيناً أن ترمب رد على نتنياهو بالقول: «لا أعرف لماذا أنت دائماً سلبي بهذا الشكل اللعين، هذا مكسب، تقبّل الأمر».وكان ترمب قد قال في مقابلة قصيرة مع الموقع الأخباري الأمريكي ذاته أمس، إنه ابلغ نتنياهو بأن هذه هي «فرصته لتحقيق النصر» وأن نتنياهو في النهاية وافق على الموقف.وأضاف ترمب: «كان بخير مع الأمر، عليه أن يكون بخير مع الأمر، ليس أمامه خيار معي، يجب أن تكون بخير».ودعا ترمب عقب تصريحات إسرائيل إلى وقف غاراتها الجوية على غزة، ليصدر بعدها بثلاث ساعات فقط نتنياهو الأمر بذلك.بالمقابل، أعلن مصدر في حركة حماس اليوم (الأحد) موافقة الحركة على تسليم سلاحها لهيئة فلسطينية ـ مصرية بإشراف دولي، مبيناً أن الحركة أبلغت واشنطن بذلك، وبحسب قناتَي «العربية» و«الحدث» فإن المصدر قال إن «الحركة بدأت بتجميع جثث الإسرائيليين، وطلبت عبر مصر وقف القصف الجوي في مناطق محددة لإتمام المهمة».وأشارت الحركة إلى أن تسليم الرهائن الإسرائيليين الأحياء سيكون على مرحلة واحدة، فيما سيستغرق تسليم الجثث بعض الوقت، مع وجود مرونة أمريكية في هذا الشأن.وأضاف المصدر أن الحركة تلقت ضمانات أمريكية عبر قطر تقضي بانسحاب إسرائيلي دائم من قطاع غزة، لافتاً إلى أن خروج قيادات الحركة من القطاع مرهون بقرار منهم، وأن هناك ضمانات أمريكية بعدم المساس بهم.وأشار إلى أن حركة حماس زودت الوسطاء بقائمة الجثث والرهائن لعرضها على إسرائيل، التي تعرف تماماً عددهم، مؤكداً أن المفاوضات ستكون سريعة ومكثفة، وأن من مصلحة الحركة تنفيذ البنود بسرعة.واتهم المصدر إسرائيل بعرقلة خطة ترمب من خلال استمرار القصف والتدمير، موضحاً أن الحركة ملتزمة بوقف القتال ولن تنجرّ إلى مصيدة إسرائيل.