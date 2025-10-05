ضمانات أمريكية لحماس

خطة ترمب للسلام في غزة

نزع السلاح والانسحاب

أعلن مصدر في حركة حماس اليوم (الأحد) موافقة الحركة على تسليم سلاحها لهيئة فلسطينية ـ مصرية بإشراف دولي، مبيناً أن الحركة أبلغت واشنطن بذلك.ونقلت قناتا «العربية والحدث» عن المصدر قوله: «الحركة بدأت بتجميع جثث الإسرائيليين، وطلبت عبر مصر وقف القصف الجوي في مناطق محددة لإتمام المهمة»، مبيناً أن تسليم الرهائن الإسرائيليين الأحياء سيكون على مرحلة واحدة، فيما سيستغرق تسليم الجثث بعض الوقت، مع وجود مرونة أمريكية في هذا الشأن.وأضاف المصدر أن الحركة تلقت ضمانات أمريكية عبر قطر تقضي بانسحاب إسرائيلي دائم من قطاع غزة، لافتاً إلى أن خروج قيادات الحركة من القطاع مرهون بقرار منهم، وأن هناك ضمانات أمريكية بعدم المساس بهم.وأشار إلى أن حركة حماس زودت الوسطاء بقائمة الجثث والرهائن لعرضها على إسرائيل، التي تعرف تماماً عددهم، مؤكداً أن المفاوضات ستكون سريعة ومكثفة، وأن من مصلحة الحركة تنفيذ البنود بسرعة.واتهم المصدر إسرائيل بعرقلة خطة ترمب من خلال استمرار القصف والتدمير، موضحاً أن الحركة ملتزمة بوقف القتال ولن تنجر إلى مصيدة إسرائيل.وكان ترمب قد كشف خطة السلام قبل نحو أسبوع، لكن الخطة لم تحدد جدولاً زمنياً دقيقاً أو طريقاً واضحاً للانسحاب، ونصت على أن القوات الإسرائيلية ستنسحب إلى خط متفق عليه لتسهيل عملية إطلاق سراح الأسرى، وستُعلّق جميع العمليات العسكرية إلى حين استيفاء شروط الانسحاب الكامل والتدريجي.وفي ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك اجتماعات جارية بشأن تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً أن الحرب لم تنته بعد، ولكنه يأمل في الانتهاء من الأمور اللوجستية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق بسرعة كبيرة.وحول ما إذا كان الاتفاق نهاية الحرب، قال روبيو: «ليس بعد، هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به»، مضيفاً: «لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في 3 أيام، ولا أحد يقول إن هذا الأمر قد تم حسمه». واعتبر روبيو أن حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، مبيناً أن المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي مرحلة نزع السلاح والانسحاب، لن تكون سهلة.ولفت إلى أنهم يريدون إطلاق الأسرى بأقرب وقت ممكن، مشدداً بالقول: «سنعرف سريعاً ما إذا كانت حماس جادة أم لا». وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في قطاع غزة.