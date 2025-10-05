ضحايا جدد في قصف إسرائيلي

مخاوف من تعطيل إسرائيل الخطة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم (الأحد)، مقتل أكثر من 370 موظفاً من موظفيها في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مبينة أن 80% من مباني القطاع دُمِّرت أو تضررت جراء القصف الإسرائيلي.كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم ارتفاع عدد قتلى التجويع إلى 460، بينهم 154 طفلاً، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة مقتل 67,139 فلسطينياً، وإصابة 169,583 آخرين منذ 7 أكتوبر 2023.قُتل 19 فلسطينياً منذ فجر اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 11 في استمرار القصف على قطاع غزة.في المقابل، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة، وإنما هناك توقف مؤقت لبعض القصف، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في غزة «لأغراض دفاعية».ويأتي استمرار حرب الإبادة في غزة في الوقت الذي تستضيف فيه القاهرة مفاوضين من إسرائيل وحركة حماس، لبحث مسألة الإفراج عن الأسرى في غزة وسجون الاحتلال، في سياق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب.وشدّد قيادي بارز في حركة حماس على حرص الحركة على التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب المتواصلة منذ عامين في قطاع غزة، والبدء فوراً بعملية تبادل للرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، محذّراً من محاولات إسرائيل تعطيل تنفيذ الخطة.وذكر مسؤول فلسطيني أن الاجتماع سيشهد تبادل رسائل بين الطرفين (حماس وإسرائيل) عبر الوسطاء المصريين والقطريين، ومن المتوقع أن يتواجد وفدا الطرفين في المبنى نفسه بعيداً عن وسائل الإعلام.وأشار إلى أن المفاوضات تهدف إلى مناقشة تهيئة الظروف الميدانية لبدء عملية نقل الأسرى الإسرائيليين في غزة، تمهيداً للشروع في تنفيذ عملية التبادل.