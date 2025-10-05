الهدف من الورشة

30 منظمة في الائتلاف

بدعم من مكتب المفوضية العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، نظم الائتلاف المدني والحقوقي (كارف) اليوم (الأحد)، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة لمناقشة ومراجعة المسودة الأولى لتقرير الظل الخاص بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي تعكف على إعداده المنظمات النسوية والحقوقية المنضوية في ائتلاف كارف.وتهدف الورشة إلى المناقشة الجماعية للمسودة الأولى من التقرير الموازي (الظل) الذي عملت عليه المنظمات، ومراجعة وإثراء المسودة، خصوصاً في الجوانب المتعلقة بأوضاع النساء التي تناولتها التوصيات المقدمة لليمن في أكتوبر 2021، إضافة إلى أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء الأخيرة في عموم اليمن.وعرضت مجموعات العمل المسودة الأولية من بيانات وإحصاءات متعلقة بوضع النساء في اليمن خلال السنوات الأربع التي تدخل في نطاق التقرير الذي سيقدم إلى لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واستكمال النواقص في المعلومات المطلوبة بالسياق، ومستوى الوفاء بالتزامات اليمن تجاه النساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وآليات الحماية الاجتماعية والقانونية، وصور التمييز القائم على النوع الاجتماعي، كما تضمنت ورشة العمل الاستماع إلى الإضافات والملاحظات المقترحة من أعضاء وعضوات ائتلاف كارف.وتعد هذه المشاركة الثانية للائتلاف المدني والحقوقي (كارف) في تقديم تقرير الظل المتعلق بمستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في اليمن، ويتكون الائتلاف من 30 منظمة مجتمع مدني نسوية وحقوقية عاملة في عموم المحافظات، إضافة لمنظمات عاملة في محافظات عدن، والمهرة، وحضرموت، ولحج، وأبين، وتعز، ومأرب، والبيضاء.