بناء سورية مسؤولية مشتركة

نتائج أولية

ولاية 30 شهرا

عبر الرئيس السوري أحمد الشرع عن فخر السوريين بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى الانتخابات. ووصف هذه الانتخابات بأنها تمثل خطوة مهمة في مسار المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد سنوات من الصراع. وقال الشرع في كلمة مقتضبة خلال جولته على عدد من مراكز الاقتراع: «تمكنا خلال بضعة أشهر من الدخول في عملية انتخابية جديدة، والسوريون يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى مرحلة المؤسسات والانتخابات».وجدد التأكيد على أن «مهمة بناء سورية مسؤولية مشتركة بين جميع أبنائها، لافتاً إلى أن الانتخابات الحالية تأتي في سياق عملية سياسية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وملء الفراغ الدستوري في البلاد.وأفاد الشرع بأن القوانين السورية بحاجة إلى تعديلات لتواكب متطلبات المرحلة الجديدة، وأن هناك مجموعة من القوانين المعلقة التي يتعين التصويت عليها والمضي قدما في تنفيذها لضمان استمرار عملية بناء الدولة، وأكد أن البلاد تحتاج إلى «التصويت على عدة قوانين معلقة للمضي قدماً في عملية البناء وإعادة الإعمار».من جانبها، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نتائج أولية بدأت في الظهور. وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة: «إن النتائج الأولية لفرز الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المحافظات بدأت تظهر بعدما أدلى أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم»، وفق ما نقلت وكالة «سانا». وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة لاحقاً بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي.واصطف عشرات الناخبين أمام المكتبة الوطنية في دمشق، التي كانت تسمى سابقاً مكتبة الأسد، للإدلاء بأصواتهم. وفتحت صناديق الاقتراع عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، بينما يرتقب أن تعلن النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم.ومن المقرر أن يتمّ تشكيل البرلمان، وولايته ثلاثون شهراً قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. إذ ستنتخب، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس الشرع الثلث الباقي.وتنافس في الانتخابات 1578 مرشحاً، 14% منهم فقط نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات، للفوز بمقاعد المجلس.وتم تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمال)، والحسكة (شمال شرق) بسبب «التحديات الأمنية»، وفق ما أعلنت سابقاً اللجنة العليا للانتخابات.