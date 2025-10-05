أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه لم يتم رصد أي خروقات خلال سير العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب. وأفادت في منشور عبر منصة إكس، اليوم (الأحد)، بأن كوادرها باشرت منذ ساعات الصباح الأولى انتشاراً أمنياً مكثفاً في جميع المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع.وأضافت أن الوحدات قامت، تنفيذا للخطة المعتمدة، بتأمين محيط المراكز الانتخابية، وتنظيم حركة المواطنين، وضمان انسياب حركة المرور، بما يتيح للناخبين الوصول إلى صناديق الاقتراع بسهولة وأمان، مع المحافظة على سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها الهدوء والانضباط. وذكرت أن الخطة نفّذت بالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية والإدارية المشرفة على الانتخابات.وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لضمان سلامة المواطنين وتوفير بيئة انتخابية آمنة وشفافة، تمكّنهم من ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.من جانبه، أفاد رئيس لجنة الانتخابات محمد الأحمد أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة، وأن هناك سفراء اطلعوا على سير التصويت، مؤكدا أن الباب مفتوح لأي إشراف دولي على التصويت.فيما أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة أن الانتخابات بدأت الساعة 9 (بالتوقيت المحلي) في موعدها، لافتا إلى أن مقاعد السويداء والرقة والحسكة ستبقى شاغرة.يذكر أنه سيتمّ تشكيل البرلمان، وولايته 30 شهرا قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. إذ ستنتخب، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث الباقي.