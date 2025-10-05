رد روسي مناسب

مصادرة الأموال الروسية

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن إمداد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ «توماهوك»، يهدد بتدمير العلاقات الروسية الأمريكية. وقال بوتين في مقطع فيديو نُشر، اليوم (الأحد): «سيؤدي ذلك إلى تدمير علاقاتنا، أو على الأقل الاتجاهات الإيجابية التي ظهرت في هذه العلاقات». وأضاف أن هناك أسئلة تتعلق مثلاً بمناقشة قضايا توريد أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك أنظمة بعيدة المدى وعالية الدقة، وصواريخ (توماهوك) وما إلى ذلك. لقد قلت إن هذا سيؤدي إلى تدمير علاقاتنا، على الأقل المنحى الإيجابي الناشئ فيها.وكان الرئيس الروسي، حذّر من أن استخدام كييف لصواريخ «توماهوك» سيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن استخدام هذه الصواريخ من قبل أوكرانيا دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل.وهدد الكرملين، الخميس، بأن روسيا سترد بـ «شكل مناسب» على أي نقل محتمل لصواريخ «توماهوك» إلى أوكرانيا، مضيفاً أن الولايات المتحدة تواصل مشاركة المعلومات الاستخباراتية بشكل مباشر مع كييف.وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي في موسكو، من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ «توماهوك»، سيعني «جولة جديدة خطيرة من التوتر».وحول على تزويد واشنطن لكييف بالمعلومات الاستخباراتية، قال بيسكوف: إن «البنية التحتية لواشنطن، وحلف شمال الأطلسي منخرطة بوضوح في جمع هذه المعلومات ونقلها».وكان بيسكوف يرد حينها على تصريحات مسؤولين أمريكيين، نقلت عنهم «وول ستريت جورنال» قولهم: إن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لشن هجمات صاروخية بعيدة المدى تستهدف البنية التحتية للطاقة داخل روسيا.وأوضح المسؤولون أن ترمب وافق أخيراً على السماح لأجهزة الاستخبارات ووزارة الدفاع «البنتاغون» بدعم كييف في هذه الضربات، فيما تطلب واشنطن من حلفائها في حلف شمال الأطلسي «الناتو» تقديم دعم مماثل.وفيما قدمت واشنطن مساعدات سابقة لعمليات أوكرانية بطائرات مسيرة وصواريخ قصيرة المدى، فإن مشاركة الاستخبارات الأمريكية ستتيح لكييف ضرب مصافي نفط وأنابيب وخطوط طاقة ومحطات توليد بعيدة عن حدودها، بهدف حرمان الكرملين من العائدات والموارد النفطية اللازمة لمواصلة الحرب.ووصف بيسكوف النقاشات الأوروبية بشأن مصادرة الأصول الروسية بأنها تشبه سلوك «عصابة» يتقاسم أفرادها الأدوار بين السرقة والحراسة، مشدداً على أن أي مصادرة محتملة «لن تمر دون رد من موسكو».وقال إن روسيا سترد بحماية مصالحها بحزم، وبضمان محاسبة المتورطين في هذه الخطوات غير القانونية.