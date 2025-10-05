حل تفاوضي عادل

طريق مسدود

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن اتفاق القاهرة الذي أبرمته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لم يعد سارياً» في ظل التغييرات الأخيرة على الساحة الدولية وتفعيل آلية «سناب باك». وجدّد التأكيد على أن المفاوضات تمثّل الحل النهائي لملف البرنامج النووي. ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء أن عراقجي قال للصحفيين عقب لقائه مع سفراء وممثلي البعثات الأجنبية المقيمة في طهران، اليوم (الأحد) قوله: «أما بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فاتفاق القاهرة لم يعد يشكل أساساً للتعاون».واعتبر عراقجي أن الظروف تغيرت، وعلينا وضع إطار جديد للتعاون مع الوكالة في ضوء المخاوف القائمة وتفعيل «سناب باك»، لافتاً إلى أن اتفاق القاهرة فقد فعاليته، وعلينا مواجهة الشروط الجديدة واتخاذ قرارات جديدة.وقال الوزير الإيراني إن بلاده سعت لإيجاد حل تفاوضي عادل ومتوازن، لكن الدول الغربية رفضت ذلك بسبب مطالبها المفرطة، مضيفاً أن على جميع الدول أن تدرك «الحق المشروع لإيران والفهم الصحيح للوضع الذي أوجده الغرب».ولفت إلى أن التجربة أثبتت أنه لا يوجد حل سوى الحل الدبلوماسي للمسألة النووية، قائلاً: على مدى سنوات، تم تهديدنا عسكرياً وتطبيق آلية الزناد (سناب باك)، وكانت ردودنا واضحة كما أن الهجوم ليس حلاً، فإن (سناب باك) أيضاً لا يمكن أن تكون حلاً. وذكر أن 3 دول أوروبية ظنت أن لديها ورقة ضغط عبر هذه الآلية واستخدمتها، والنتيجة كانت واضحة: لم تُحل أي مشكلة.واعتبر وزير الخارجية أن الدبلوماسية عملية مستمرة، لكن كيفية تنفيذها ومع من تُجرى هي محل النقاش الآن، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية الثلاث قلّصت من دورها وأضعفت أساس المفاوضات، ما يعني أنها ستلعب دوراً أقل في أي حلول تفاوضية مستقبلية.وكان عراقجي، أعلن في ختام زيارته إلى نيويورك أن المفاوضات مع الأمريكيين وصلت إلى طريق مسدود تماماً، بحسب ما أفادت وكالة «تسنيم». وأكد أن إيران بذلت جهوداً للوصول إلى تسوية، لكنها لم تنجح بسبب مطالب واشنطن المفرطة وتعاون الدول الأوروبية معها، وفق تعبيره. وشدد على أن تفعيل «آلية الزناد» هدفه دفع بلاده إلى تقديم تنازلات، وصفها بغير المعقولة أو الممكنة.