رغم مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إسرائيل بوقف القصف الإسرائيلي على غزة، بعد موافقة حماس على خطته لوقف الحرب، شنت قوات الاحتلال، اليوم (السبت) هجوماً جوياً ومدفعياً على مناطق عدة في القطاع المدمّر، أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. واستهدفت غارات جوية عدة أحياء في مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، بينها خان يونس في الجنوب. وأعلنت مصادر طبية مقتل 16 فلسطينياً، 15 منهم في مدينة غزة.وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة غزة وشمال القطاع من العودة إلى مناطقهم. وقال في منشور على منصة إكس: إن المنطقة الواقعة شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة، وإن البقاء فيها يشكل خطراً كبيراً.وألقت طائرات حربية إسرائيلية منشورات على محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة تدعو السكان للإخلاء نحو الجنوب.وكان مئات الآلاف نزحوا، أخيراً، من مدينة غزة نحو وسط وجنوب القطاع فراراً من القصف.وأفادت مصادر طبية بمقتل 6 وإصابة آخرين في غارتين على حي التفاح شرقي المدينة. وفي حي النصر غربي المدينة، أصيب 5 فلسطينيين، صباح اليوم، بنيران مسيّرة إسرائيلية. وأعلن مستشفى الشفاء انتشال جثامين 5 قتلى إثر غارة إسرائيلية استهدفت الليلة الماضية منزلاً غربي مدينة غزة.وقصفت طائرات الاحتلال مركزاً تابعاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة بعد إخلائه قسراً.وفي جنوب القطاع، أفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس بمقتل طفلين وإصابة آخرين في قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة المواصي غرب المدينة. وأصيبت طفلة برصاص الاحتلال قرب مدينة حمد السكنية شمال خان يونس، وفقاً لمصادر فلسطينية.وفي وسط القطاع، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شخص في غارة على مخيم النصيرات وإصابة آخرين في قصف مدفعي شرق مخيم البريج.وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية إلى مستوى ملحوظ مع استمرار القصف المدفعي على مدينة غزة ومناطق أخرى. وتحدث شهود عيان أن انخفاض حدة القصف شجع الناس في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على الخروج والتسوق والتوجه نحو مناطق لا تنتشر فيها قوات الاحتلال.وتعرّضت أحياء في مدينة غزة لقصف عنيف، في وقت متأخر من مساء أمس، وبالتزامن مع ذلك نفذ الاحتلال عمليات نسف جديدة للمنازل في إطار حملة التدمير الواسعة للمناطق السكنية. ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل القصف على مدينة غزة الليلة الماضية بأنه «جنوني».وتواصل العدوان الإسرائيلي على المدنيين المحاصرين رغم مطالبة الرئيس الأمريكي بوقف القصف بعد رد حماس على خطة وقف الحرب.وأسفر القصف الإسرائيلي أمس الجمعة عن مقتل 63 فلسطينياً، منهم 38 في مدينة غزة.في غضون ذلك، أعلنت مصادر طبية وفاة طفلين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت أن عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 459 شخصاً بينهم 154 طفلاً. وأضافت أن 6 قتلوا وأصيب 40 آخرون من المجوّعين بنيران الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات خلال 24 ساعة.وفي 22 أغسطس الماضي، تم رسمياً للمرة الأولى إعلان المجاعة في مدينة غزة.