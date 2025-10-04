تغييرات واسعة في البنتاغون

أطاح وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، برئيس أركان البحرية جون هاريسون، وهو شخصية كانت تتمتع بنفوذ كبير في وزارة البحرية وأجرى تغييرات هيكلية واسعة عليها.وقال متحدث باسم البنتاغون في بيان، أمس(الجمعة): إن جون هاريسون لن يواصل عمله رئيساً لأركان وزارة البحرية، نحن ممتنون لخدماته في الوزارة.ونقلت مجلة «بوليتيكو»، عن مسؤولين في البنتاغون وآخر سابق، قولهما: إن هذه الإقالة المفاجئة جاءت في أعقاب تأكيد تعيين وكيل وزارة البحرية الجديد، هونج كاو، هذا الأسبوع.وكان هاريسون، المعيّن من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب والذي انضم إلى الخدمة في شهر يناير الماضي، يتمتع بسلطة نادرة، كما أنه أجرى مع وزير البحرية جون فيلان تغييرات جذرية على مكتبيْ السياسة والميزانية في البحرية.وتأتي إقالة رئيس أركان البحرية في وقت تعهد فيه ترمب بإنعاش صناعة بناء السفن لمواجهة المنافسة المحتدمة عالمياً. لكن أكبر برامج هذه الصناعة متأخرة سنوات عن موعدها، وسط تفوق لحلفاء الولايات المتحدة وخصومها في هذا المجال.إقالة رئيس أركان البحرية، تأتي في سياق تغييرات داخل وزارة الحرب الأمريكية، إذ أقال هيجسيث عدداً من كبار المساعدين في البنتاجون في وقت سابق من العام الحالي، بما في ذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة، وقادة عسكريين للبحرية والقوات الجوية وخفر السواحل.وقال خلال اجتماع ضم كبار قادة الجيش الأمريكي، الثلاثاء الماضي، إن مهمة الجيش الأولى ستكون الاستعداد للحرب والتحضير للنصر بلا هوادة، ولا تهاون لتحقيق هذا المسعى، لافتا إلى إصلاحات شاملة في القيادة العسكرية الأمريكية، فيما انتقد نهج الوزارة القديم وسياسات التنوع والشمول.وتعهد وزير الحرب بإجراء المزيد من التغييرات القيادية في الجيش الأمريكي، مؤكدا أنها «مسألة حياة أو موت»، وأنه كلما تم الإسراع في اختيار الأشخاص المناسبين كان الطريق إلى السياسات الصحيحة أسرع، لأن الضباط والقيادات هم أساس السياسة الصحيحة.