كشفت «القناة 12» العبرية اتصالات مكثفة بين واشنطن وتل أبيب جرت الليلة الماضية؛ لبحث آليات تنفيذ الخطة الأمريكية بشأن إنهاء الحرب في غزة، وتسريع المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى.وأفادت القناة بأن هذه المباحثات تجري على مستويات سياسية وأمنية عليا، ويعوّل الأمريكيون على أن تفتح الطريق أمام بدء المرحلة الأولى من تنفيذ الصفقة الجديدة.ووفقاً للمصادر العبرية، من المقرر أن يشارك في المحادثات، التي تعقد غداً الأحد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بينما يمثل الجانب الأمريكي الموفد الخاص ستيف ويتكوف، مع احتمال انضمام جاريد كوشنر (صهر الرئيس دونالد ترمب). ورغم ذلك، تعترف إسرائيل بأن الجدول الزمني لإطلاق سراح الرهائن يبقى مرهوناً بالظروف الميدانية في قطاع غزة.وتحدّثت مصادر مطلعة أن الصفقة المتداولة تشمل إطلاق 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد، إضافة إلى أكثر من 1,700 معتقل منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.ونقل موقع «واللا» العبري عن المفاوض الفلسطيني-الأمريكي بشارة بحبح قوله: إن خطة ترمب قد تمثّل نهاية فعلية للحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن، مضيفاً: «أعتقد حقّاً أن أشياء إيجابية تحدث الآن، وأرى أمام عيني نهاية الحرب».وخلال الساعات الماضية، دارت محادثات مباشرة بين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والبيت الأبيض، ضغطت فيها واشنطن لوقف العملية العسكرية في غزة، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، التي تنص على تحرير الأسرى مقابل انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أيد موقف حماس في هذه المرحلة، وقال: «يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إجلاء الرهائن بأمان وسرعة»، لافتًا إلى أن النقاشات الجارية لا تخص غزة فقط، بل تتعلق بالسلام في الشرق الأوسط كله. وأكد ترمب أن الوصول إلى نهاية الحرب بات قريباً، وأن الجميع سيُعامل بإنصاف.