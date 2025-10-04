كشف قيادي في حماس أن القاهرة ستستضيف مؤتمراً للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بعد موافقة الحركة على الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين بموجب الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار.ونقلت وسائل إعلام غربية عن القيادي في حماس قوله: إن مصر سوف تبدأ قريباً بالتحضيرات والدعوة لاستضافة ورعاية حوار فلسطيني -فلسطيني شامل حول الوحدة الفلسطينية ومستقبل غزة بما في ذلك إدارة القطاع من خلال لجنة أو هيئة مستقلة مكونة من كفاءات مستقلة إلى حين توحيد السلطة في كافة الأراضي الفلسطينية.وأعلن أن حماس جاهزة لبدء مفاوضات لاستكمال كافة القضايا، بعد موافقتها أمس (الجمعة) على الإفراج عن الرهائن في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة.وقال القيادي إن حماس أبلغت الوسطاء أنها جاهزة للبدء الفوري بتنفيذ التبادل عندما يتم الاتفاق مع الاحتلال لتهيئة الظروف الميدانية.وأعلنت حماس الجمعة موافقتها على الإفراج عن كل الرهائن لكنها لم تأت على ذكر نزع سلاحها وخروج مقاتليها من قطاع غزة في نهاية الحرب وهما من البنود الرئيسية في خطة ترمب.واعتبرت تصريحات الرئيس الأمريكي التي دعا فيها إسرائيل إلى وقف قصف غزة «مشجعة»، مؤكدةً استعدادها لبدء التفاوض فورا من أجل الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب. وقال المتحدث باسم الحركة طاهر النونو: إن تصريحات الرئيس ترمب لوقف القصف الإسرائيلي في قطاع غزة فوراً «مشجعة».وأضاف أن حماس جاهزة لبدء مفاوضات فوراً لإنجاز عملية تبادل الأسرى ووقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.