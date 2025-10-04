ثمَّن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساهمة السعودية وقطر وتركيا ومصر والأردن في إعداد خطة السلام في قطاع غزة، معربا عن أمله في إعادة جميع الرهائن إلى عائلاتهم.
وقال الرئيس ترمب في كلمة مسجلة عقب موافقة حركة حماس على خطة إنهاء الحرب في غزة: إن الجميع يريد السلام في الشرق الأوسط وسنفعل ذلك، وأضاف: «نمر بيوم عظيم وغير مسبوق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن». وأكد أن واشنطن بذلت جهوداً كبيرة للتوصل لخطة غزة، وقال: «نريد العدالة للجميع».
واعتبر ترمب أن الحركة تبدي استعداداً «لسلام دائم»، وطالب إسرائيل بوقف قصفها للقطاع فوراً.
وكتب على حسابه في منصة «تروث سوشال»: «بناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً، حتى نتمكن من إخراج الأسرى بأمان وبسرعة! في الوقت الحالي، من الخطير جداً القيام بذلك. نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط». ونشر الرئيس الأمريكي على حسابه صورة تظهر رد حماس باللغة الإنجليزية على خطته.
وكانت حركة حماس أعلنت قبولها بعض بنود الخطة الأمريكية، وأفادت بأن البنود الأخرى تحتاج مزيداً من التفاوض.
وذكرت في بيان مساء أمس (الجمعة)، أنها أجرت «مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومع الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة ترمب.
ترحيب دولي
وقال الرئيس ترمب في كلمة مسجلة عقب موافقة حركة حماس على خطة إنهاء الحرب في غزة: إن الجميع يريد السلام في الشرق الأوسط وسنفعل ذلك، وأضاف: «نمر بيوم عظيم وغير مسبوق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن». وأكد أن واشنطن بذلت جهوداً كبيرة للتوصل لخطة غزة، وقال: «نريد العدالة للجميع».
واعتبر ترمب أن الحركة تبدي استعداداً «لسلام دائم»، وطالب إسرائيل بوقف قصفها للقطاع فوراً.
وقف قصف غزة
وكتب على حسابه في منصة «تروث سوشال»: «بناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً، حتى نتمكن من إخراج الأسرى بأمان وبسرعة! في الوقت الحالي، من الخطير جداً القيام بذلك. نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط». ونشر الرئيس الأمريكي على حسابه صورة تظهر رد حماس باللغة الإنجليزية على خطته.
قبول وتفاوض
وكانت حركة حماس أعلنت قبولها بعض بنود الخطة الأمريكية، وأفادت بأن البنود الأخرى تحتاج مزيداً من التفاوض.
وذكرت في بيان مساء أمس (الجمعة)، أنها أجرت «مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومع الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة ترمب.