أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أن الخطة المعلنة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا تعكس الوثيقة التي اطلعت عليها باكستان ودول عربية وإسلامية خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وقال دار لنواب في البرلمان الباكستاني: «إن الخطة أدخلت عليها تعديلات»، وأضاف: «أوضحت أن هذه النقاط العشرين التي أعلنها ترمب ليست نقاطنا، إنها ليست مماثلة لنقاطنا، أقول إن بعض التغييرات تمت في المسودة التي كانت لدينا».ونشر ترمب الإثنين الماضي خطة لإنهاء الحرب في غزة، والتي تطالب حماس بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى خلال 72 ساعة من وقف إطلاق النار وتسلم الحركة سلاحها وإدارة القطاع من قبل لجنة دولية.وكشف موقع «أكسيوس» أن النسخة التي أعلنها ترمب تضمنت «تعديلات مهمة طلبها نتنياهو» وأن النص المعلن يختلف بشكل ملحوظ عن الصيغة التي وافقت عليها واشنطن وعدد من الدول العربية والإسلامية، ما أثار غضب مسؤولين عرب مشاركين في هذه العملية.وكان الصحفي الإسرائيلي عميت سيجل، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أفا بأن كل المقترحات الأمريكية تمثل خطط وزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر. ولفت إلى أن الإسرائيليين يرون أنه إذا قدمت المقترحات باسمهم فسوف ترفض، لذا فهم يقدمون مقترحاتهم عبر الإدارة الأمريكية.فيما كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل شاركت بفاعلية في صياغة الخطة وأجرت تعديلات عليها، في حين عبرت قطر ومصر عن حاجة الخطة إلى «توضيحات» بشأن عدة قضايا، في إشارة إلى الفجوة بين ما تم اطلاعهما عليه وما أعلن في وقت لاحق.بدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن هناك حاجة لمزيد من النقاش حول الخطة الأمريكية، لافتا إلى أن هناك ثغرات كثيرة يجب سدها، ومزيداً من النقاش حول كيفية التطبيق، خصوصا في قضيتين مهمتين هما: الحكم والترتيبات الأمنية.