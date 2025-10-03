زيلينسكي يطلب الدعم

استهداف مؤسسات عسكرية

على خلفية التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية للمقاطعة فلاديمير كوغوت، في قناته على «تلغرام»، اليوم (الجمعة)، تضرر مرفق للبنية التحتية للطاقة.وأفاد شهود عيان بأن 4 انفجارات وقعت في مقاطعة بولتافا خلال الليلة الماضية، وسمع صوت انفجارات في مقاطعتي دنيبروبتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا وأوديسا، وفق ما أوردت صحيفة «أوبشيستفونويه نوفوستي».وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حذر، أمس (الخميس)، من أن التوغلات الأخيرة للطائرات المسيرة في أوروبا تظهر أن روسيا تسعى إلى التصعيد، داعيا الأوروبيين للوقوف إلى جانب أوكرانيا، خلال قمة أوروبية غير رسمية في كوبنهاغن. واعتبر أن إستراتيجيةَ موسكو هي ببساطة تقسيم أوروبا، مؤكدا أن المطلوب هو فعل العكس تماما.من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 20 مسيرة أوكرانية في أجواء جمهورية القرم ومقاطعات فورونيغ وبيلغورود وكورسك وفوق مياه البحر الأسود.وأفادت في بيان اليوم بأنه «من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو من يوم 2 أكتوبر إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو من يوم 3 أكتوبر دمرت أنظمة الدفاع الجوي 20 طائرة مسيرة أوكرانية: 9 مسيرات فوق حوض البحر الأسود، و4 مسيرات فوق مقاطعة فورونيغ، و3 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و3 مسيرات فوق جمهورية القرم، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك».وذكرت أن قواتها شنّت خلال الأسبوع الماضي هجوما واسع النطاق وخمس ضربات جماعية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وشنت هجوما أيضا هذه الليلة ضد منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة.وجاء في بيان الوزارة: «شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة برية وجوية وبحرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم عملياتها، وقد تحققت أهداف الهجوم، وأُصيبت جميع الأهداف».وأوضحت أنه خلال الأسبوع الماضي، شُنّ هجوم واسع النطاق وخمس ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية.وأضافت أنه تم استهداف مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ومرافق الطاقة التي تدعمها، وكذلك البنية التحتية للسكك الحديدية، والمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، ومصانع التجميع، ومواقع تخزين الزوارق والطائرات المسيرة، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب.