ضربة للديمقراطيين

تخفيض القوة العاملة

تداعيات سياسية

إعادة فتح الحكومة

تسريحات جماعية

اعترض عدد من قيادات الجمهوريين في الكونجرس على خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين وتجميد التمويل الفيدرالي أثناء الإغلاق الحكومي.وتحدث موقع «ذا هيل»، عن مخاوف عدد من النواب الجمهوريين من أن تضر هذه الإجراءات بمشاريع وناخبين في عدد من الدوائر التي يسيطرون عليها، محذرين من أن يؤدي استخدام الإغلاق كفرصة لخفض الإنفاق إلى نتائج عكسية على الجمهوريين، بينما يحاولون إلقاء اللوم على الديمقراطيين.وأعرب النائب الجمهوري عن نيويورك مايك لولر، عن معارضته لخطوة مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوجت، بتعليق التمويل الفيدرالي لمشاريع مترو الأنفاق في مدينة نيويورك.ورغم أن جمهوريين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة ضربة لزعيمي الديمقراطيين السيناتور تشاك شومر، والنائب حكيم جيفريز، وكلاهما من نيويورك، إلا أن لولر عارض القرار، وقال في منشور على «إكس»، إنه «منخرط بشكل مباشر» مع البيت الأبيض ويدفع لإلغائه، مؤكدا أنه لا ينبغي قطع التمويل الحيوي للبنية التحتية.وأعلن مكتب الإدارة والميزانية خطط إلغاء 8 مليارات دولار من تمويل مشاريع الطاقة في 16 ولاية يقودها الديمقراطيون. في وقت تخطط إدارة ترمب لتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين غير الأساسيين إذا استمر الإغلاق. وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية فوجت للجمهوريين في مجلس النواب، الأربعاء الماضي، إن إخطارات «التخفيض في القوة العاملة» ستصدر خلال يوم أو يومين.ونقل الموقع الأمريكي عن النائب الجمهوري عن نبراسكا دون بيكون قوله: «أنا شخصياً لا أحب ذلك ولا أعتقد أنه عادل للموظفين الذين وقعوا ضحية لتصويت الديمقراطيين لصالح الإغلاق»، إلا أنه رأى أن الخطوة نتيجة لامتناع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن التصويت لصالح قرار مؤقت وصفه بـ«النظيف» صاغه الجمهوريون، لتمديد التمويل لمدة 7 أسابيع أثناء تفاوضهم بشأن الرعاية الصحية.ولفت إلى أن الجمهوريين حذروا الديمقراطيين من أن إغلاق الحكومة سيمنح السلطة التنفيذية مزيداً من النفوذ، مضيفا أنه لم يكن لدينا إغلاق خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن جزئياً لأننا لم نرد أن نمنحه نفوذاً إضافياً.بدوره، حذر السيناتور الجمهوري عن نورث داكوتا كيفن كريمر، من أن عمليات التسريح قد تكون لها «تداعيات سياسية على الجمهوريين».وأعرب قادة الجمهوريين عن ثقتهم في أن الديمقراطيين بمجلس الشيوخ سيرضخون تحت ضغط الرأي العام ويصوتون لإعادة فتح الحكومة. لكن استطلاعاً أجرته صحيفة «واشنطن بوست» على 1000 أمريكي، وجد أن 47% من المستطلَعين ألقوا باللوم على ترمب والجمهوريين في الكونجرس بشأن الإغلاق الحكومي، بينما حمّل 30% اللوم للديمقراطيين في الكونجرس، فيما لم يكن 23% متأكدين.وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون: إنه ليس قلقاً من فقدان الجمهوريين دعم الرأي العام بسبب الصراع حول تسريح الموظفين الفيدراليين واستهداف التمويل الفيدرالي. وتساءل: كيف للعالم أن يلوم الأشخاص الذين قاموا بعملهم وأرسلوا قراراً نظيفاً لاستمرار تمويل الحكومة؟.وأبدى النائب الجمهوري عن أوكلاهوما توم كول، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، دعمه لقيادة الجمهوريين، وقال إن «أفضل طريقة لتجنب ذلك هي إعادة فتح الحكومة».واعتبر النائب الجمهوري آندي هاريس عن ماريلاند، والذي يمثل دائرة يعمل فيها نحو 6.5% من العمال لدى الحكومة الفيدرالية، أن تهديد التسريحات قد يدفع الديمقراطيين إلى طاولة المفاوضات.وقال «أعتقد أن الديمقراطيين سيغيرون موقفهم، وسيغير عدد كاف منهم في مجلس الشيوخ موقفه، وسيصوت عدد كاف منهم على إبقاء الحكومة مفتوحة لسبعة أسابيع، بينما نتفاوض بشأن جميع القضايا الأخرى التي يثيرها الديمقراطيون الآن».أما زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، فقال إنه «غير متأثر بتهديد التسريحات الجماعية للموظفين الفيدراليين». واعتبر أن إدارة ترمب تقوم بفصل آلاف الموظفين الفيدراليين خارج سياق الإغلاق الحكومي منذ 20 يناير. لقد كانوا حرفياً منخرطين في عمليات فصل جماعية منذ ذلك اليوم.