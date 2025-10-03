فيما تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، نقلت وسائل إعلام غربية عن قيادي في حماس قوله: إن الحركة تحتاج بعض الوقت لدراسة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وقال القيادي إن حماس تواصل المشاورات حول الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة، مضيفا أنها أبلغت الوسطاء بأنها تحتاج لبعض الوقت.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الجمعة) اجتماعا خاصا لتقييم الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة بمشاركة كبار قادة المنظومة الأمنية، بحسب القناة 14.

خطط لمواصلة القتال

وذكرت مصادر أمنية أن قيادة الجنوب في الجيش الإسرائيلي تستعد لرسم خطط لاحتمال استمرار القتال حتى التوقيع على اتفاق محتمل أو الوصول لسيناريو رفض حماس للخطة، وهو ما قد يستدعي توسيع العمليات البرية واحتلال أجزاء إضافية من مدينة غزة، ووفقا للمصادر فإن الجيش الإسرائيلي بات يحتل أكثر من 50% من المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال إغلاق شارع الرشيد من الجهة الجنوبية لقطاع غزة، في خطوة تهدف إلى منع عودة المدنيين الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال.

استهداف منازل المدنيين في هذه الأثناء، استهدف قصف إسرائيلي، اليوم، منطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال وسط المدينة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا». وأفادت مصادر محلية، بأن المسيرات والطائرات المروحية الإسرائيلية أطلقت نيرانها نحو المنازل في منطقة النصر غرب مدينة غزة.

ترقب رد حماس وتترقب إسرائيل رسمياً وشعبياً رد حركة حماس الرسمي على الخطة الأمريكية المقترحة، بعد موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عليها خلال لقائه الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس ترمب، أعلن الإثنين الماضي، خطة وُصفت بالتاريخية لإنهاء الحرب والإفراج عن المحتجزين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: إن خطة الرئيس الأمريكي لاقت استحسانا عالميا، وأضافت أن احتمالية انسحاب حماس من الخطة ستجعل ترمب يضطر إلى وضع خط أحمر.

بانتظار رد إيجابي من جهته، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي محاولات تجري حاليا لإقناع حماس برد إيجابي على خطة ترمب. وقال: إذا رفضت حماس الخطة سيكون الوضع صعبا، لافتا إلى أنه لا يرى أي دور للحركة في مستقبل غزة.

وكشف البيت الأبيض في وقت سابق من الأسبوع الحالي خطة من عشرين نقطة دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتبادل أسرى لدى حماس مقابل فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، ونزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية. وأمهل ترمب، الثلاثاء، حماس من ثلاثة إلى أربعة أيام للموافقة على الخطة.

وأعلنت حماس، أمس (الخميس)، صعوبة عملية إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وتسليم جثث القتلى إلى الجانب الإسرائيلي خلال 72 ساعة، بحسب ما جاء في الخطة الأمريكية.