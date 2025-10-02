الحكومة اليمنية تدعو الاتحاد الأوروبي لإدراج الحوثي ضمن قوائم الإرهاب

جددت الحكومة اليمنية التزامها بالشراكة مع المجتمع الدولي لحماية الممرات البحرية وتعزيز أمن المنطقة. ودعت الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى إدراج جماعة الحوثيين ضمن «قوائم الإرهاب»، عقب تبنيها هجوماً استهدف سفينة الشحن الهولندية (MV Minerva Gracht) في خليج عدن.

واعتبرت الخارجية اليمنية في بيان أن الخطوة ضرورية لردع تهديدات الحوثيين المتصاعدة وفرض عقوبات رادعة عليهم وعلى داعميهم، مؤكدة أن الهجوم الأخير يعكس الخطر المباشر الذي تمثله الجماعة على حرية الملاحة وأمن التجارة الدولية.

وأوضحت الخارجية أن الحادثة تكشف بوضوح أن جماعة الحوثيين تدار وتمول لتنفيذ أجندات تخريبية تعمق مأساة اليمنيين وتهدد استقرار المنطقة.

واعتبر خبراء دوليون هجوم الحوثيين في خليج عدن تصعيداً خطيراً ينذر بالمزيد من تفاقم الوضع ويهدد الملاحة الدولية بصورة أكبر من حيث وتيرة الهجمات واتساع نطاقها الجغرافي.

وكانت جماعة الحوثي في بيان رسمي متأخر، أعلنت الأربعاء مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف سفينة شحن ترفع العلم الهولندي الاثنين الماضي بمياه خليج عدن، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الطاقم واشتعال النيران فيها.

ويكشف الهجوم الأخير مرحلة جديدة من التصعيد، تمتد فيها تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية إلى مياه خليج عدن وبحر العرب، بعد قرابة عام كامل من الهدوء.

ويعد هذا الهجوم هو الأخطر في خليج عدن بعيداً عن البحر الأحمر، حيث كان الحوثيون قد أغرقوا سفينتين في يوليو.

ووفقاً للمعلومات، فإن الحوثيين نفذوا أكثر من 100 هجوم على عدد من السفن منذ بدء عملياتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وأغرقوا 4 سفن حتى الآن.