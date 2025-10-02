«مسام» يتلف 3977 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في باب المندب

أتلف مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن اليوم (الخميس)، 3977 قطعة من الألغام والذخائر غير المنفجرة، وذلك في منطقة باب المندب بمحافظة تعز، غرب اليمن.

وجاءت هذه العملية بإشراف وتنفيذ فريق المهمات الخاصة الثاني التابع للمشروع، في إطار الجهود المستمرة لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي تهدد حياة المدنيين التي زرعها الحوثيون.

وشملت المواد التي تم إتلافها 31 لغماً مضاداً للدبابات، و28 لغماً مضاداً للأفراد، بالإضافة إلى 39 قذيفة متنوعة، و22 عبوة ناسفة، إلى جانب 2139 طلقة متنوعة الأحجام، و1705 فيوز وصاعق. كما تم إتلاف 11 صاروخاً من أنواع مختلفة، وقنبلتين يدويتين.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من عمليات الإتلاف والتطهير التي ينفذها مشروع «مسام» في مختلف المحافظات اليمنية المحررة بهدف إزالة الألغام ومخلفات الحرب وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأهالي.

وساهمت جهود «مسام» حتى الآن في تطهير ملايين الأمتار المربعة من الأراضي اليمنية الملوثة، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في إعادة الحياة والأمل إلى مناطق واسعة كانت تشكل تهديداً مباشراً على حياة المدنيين.