مهاجمة واقتحام مؤسسات إدارية

خسائر الأحداث في المغرب

أعرب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اليوم (الخميس)، عن أسفه للتطورات التي وقعت خلال اليومين الماضيين في عدد من مدن البلاد، مؤكداً استعداد حكومته للحوار والاستجابة للمطالب.وأكد رئيس الحكومة مقتل 3 أشخاص وإصابة عدد آخر في الأحداث التي شهدتها مدن المغرب، والتي قال إنها مؤسفة.من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، أن بلاده شهدت أعمالاً إجرامية غير مسبوقة، وصلت حد مهاجمة واقتحام مؤسسات إدارية ومراكز أمنية، في محاولة للاستيلاء على الأسلحة الوظيفية والعتاد و الذخيرة، موضحاً أن 70% من مثيري الشغب هم من القاصرين، وهو ما يطرح مسؤولية الأمهات والآباء تجاه أبنائهم.وقال الخليفي: «انخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، ومحاولة مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، مما اضطرت معه عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات».وأشار إلى أنه تم تسجيل إصابة 354 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصراً من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بــ 271 عربة تابعة للقوات العمومية، و175 سيارة ممتلكات خاصة، بالإضافة تخريب ونهب 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات تجارية بــ 23 مدينة وإقليم.