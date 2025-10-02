حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، الأوروبيين من خطورة السماح لأسطول الشبح الروسي بتصدير النفط والالتفاف على العقوبات الغربية، مشدداً على ضرورة تنظيم الصفوف «بالتنسيق الوثيق» مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة الضغط على الأسطول.

وقال ماكرون في افتتاح قمة الجماعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن: من المهم للغاية زيادة الضغط على الأسطول الشبح لأن ذلك يخفض بقوة قدرة روسيا على تمويل الحرب، مؤكداً أهمية العمل في إطار تحالف الراغبين الذي يضم دولا تدعم أوكرانيا عسكريا بالتعاون الوثيق مع الناتو من أجل تحديد طريقة تعزيز فعالية هذا العمل المشترك إلى حده الأقصى.

تفتيش ناقلات النفط

وأشار ماكرون إلى أن الضغط على روسيا يمكن أن يمر عبر تكثيف عمليات التفتيش للتأكد من التزام ناقلات النفط بالقوانين الدولية، كاشفاً اعتراض سفينة مشبوهة، (السبت)، قبالة السواحل الفرنسية وعمليات التفتيش التي حصلت على متنها.

ولفت إلى أن السفينة كانت مسجّلة تحت علم مزيّف، وخضعت لتفتيش في إستونيا خلال مارس الماضي للأسباب ذاتها، لافتاً إلى أن عمليات مماثلة يمكن أن تقوّض النموذج الاقتصادي لتمويل المجهود الحربي الروسي عبر احتجاز السفن أياما أو أسابيع وإجبارها على إعادة تنظيم نفسها.

دعم النفط للمجهود الحربي الروسي

وأوضح ماكرون أن تجارة النفط المرتبطة بالأسطول الشبح الذي يضم مئات السفن، تمثل أكثر من 30 مليار يورو من ميزانية روسيا، وتساهم في تمويل 30 إلى 40% من مجهودها الحربي.

وحول الطائرات المسيّرة التي تنتهك الأجواء الأوروبية، شدد ماكرون على ضرورة تدميرها، مطالباً بخطاب واضح وتعزيز عنصر المفاجأة وزيادة الغموض الإستراتيجي لإبقاء موسكو في حالة شك حيال طبيعة الرد المحتمل.