فيديو: إيران وإسرائيل.. هل اقتربت لحظة الانفجار؟

تأهب عسكري ورسائل نارية

تتصاعد مؤشرات التوتر في الشرق الأوسط مع اقتراب المنطقة من مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل، في ظل إعلان طهران حالة التأهب القصوى واستعراضها لاستعداد عسكري متصاعد. وتشدد القيادة الإيرانية على رفضها القاطع لأي تفاوض يمس قدراتها الصاروخية، في الوقت الذي تحذّر فيه إسرائيل من أن المواجهة المقبلة قد تكون الأخطر منذ عقود، وسط أجواء سياسية وأمنية مشحونة بالتصعيد.





تحركات دبلوماسية واصطفافات دولية

الولايات المتحدة أعادت تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات على إيران، وهو قرار أثار جدلاً قانونياً واسعاً داخل مجلس الأمن، فيما اتهمت روسيا العقوبات بأنها تخنق طهران، محذرة من أن الضربات المتبادلة قد تتوسع إلى صراع إقليمي شامل. وفي المقابل، تتدفق الأسلحة الأمريكية بكثافة إلى إسرائيل، بينما تحظى طهران بدعم واضح من موسكو وبكين وبيونغ يانغ، بما يعكس انقساماً دولياً يعيد أجواء الحرب الباردة إلى الساحة الشرق أوسطية.

سيناريوهات مفتوحة على المجهول

في الداخل الإسرائيلي، يواجه بنيامين نتنياهو أزمة سياسية خانقة تزيد من خطورة الموقف، إذ يلوّح بجبهة مواجهة مع إيران لتخفيف الضغوط الداخلية. ومع تسارع الاستعدادات العسكرية وتضارب الحسابات بين القوى الكبرى، تبدو المؤشرات الميدانية واضحة بأن الحرب أقرب من أي وقت مضى، ما يضع المنطقة والعالم أمام لحظة انفجار قد تغيّر موازين القوى بشكل دراماتيكي.