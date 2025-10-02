تابعوا عكاظ على
الشرطة البريطانية تحقق في الحادثة.
الشرطة البريطانية تحقق في الحادثة.
الشرطة البريطانية في موقع الحادثة.
الشرطة البريطانية في موقع الحادثة.
أعرب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر عن فزعه البالغ إزاء هجوم وقع قرب كنيس يهودي في مانشستر اليوم (الخميس)، مؤكداً أن الهجوم وقوع في يوم احتفال ديني يهودي وهو يوم الغفران (يوم كيبور).

وذكر ستارمر الذي قطع زيارته إلى كوبنهاجن عائداً إلى بريطانيا، أنه سينشر المزيد من قوات الشرطة لحراسة المعابد اليهودية، موضحاً أنه سيعقد اجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية، بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

قتلى وجرحى في هجوم

أعلنت شرطة مدينة مانشستر البريطانية، وفاة شخصين بعد حادثة طعن خارج كنيس يهودي في شارع «ميدلتون»، فيما يعتقد أن منفذ الهجوم، قضى بعدما أطلقت الشرطة النار عليه، غير أن شهود عيان قالوا إنهم شاهدوا المسعفين يقدمون الرعاية الطبية لعدد من الأشخاص، بينهم أربعة أصيبوا بجروح نتيجة الطعن.

ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب المنطقة لحين الانتهاء من التعامل مع الحادثة.

وذكرت الشرطة أنها استدعت وحدة تفكيك القنابل إلى مكان الحادثة، إذ إن المهاجم زعم أن لديه قنبلة، قبل أن ترديه الشرطة.

وقالت الشرطة البريطانية إنه ورد بلاغ عن سيارة دهست مارة إضافة إلى طعن أفراد قرب كنيس يهودي في مانشستر في شمال غرب إنجلترا، مبيناً أن أفرادها أطلقوا النار على المشتبه به ولقي حتفه.

حادثة خطيرة

وقال رئيس بلدية مانشستر الكبرى في تصريحات إعلامية: يعتقد أن المشتبه به في حادثة الطعن قد توفي جراء إصابته، فيما وصف عمدة مانشستر الكبرى، آندي بيرنهام، الحادثة بـ«الخطيرة»، ونصح الناس بتجنب المنطقة، فيما قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الخطر المباشر يبدو أنه قد زال والحادثة تم التعامل معها «بفعالية» من قبل المتواجدين في الموقع وشرطة مانشستر الكبرى.

تقييم الوضع

وأدانت السفارة الإسرائيلية في لندن الحادثة، في حين أصدرت خدمة إسعاف شمال غربي إنجلترا بياناً أكدت فيه وقوع حادثة كبيرة في كرامبسال، مانشستر، مبينة أن بلاغات وردت عن وقوع حادثة في طريق ميدلتون في كرامبسال، وأرسلت الخدمة فرقاً إلى موقع الحادثة ونحن نقيم الوضع حالياً ونعمل مع فرق الطوارئ الأخرى، وأولويتنا هي ضمان حصول الناس على المساعدة الطبية التي يحتاجونها في أسرع وقت ممكن.
