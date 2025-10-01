كشفت وسائل إعلام عربية ودولية اليوم (الأربعاء)، عن نجاة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من الموت جرّاء تعرضه لتسمم، مبينة أنه خرج صباح الإثنين من مستشفى بضواحي العاصمة الروسية، وأن حالته الصحية الآن مستقرّة.

إحراج الحكومة الروسية

ونقلت تلك الوسائل الإعلامية عن مصدر قوله: «لم يُسمح بزيارة الأسد خلال فترة علاجه في المستشفى إلا لأخيه ماهر الأسد، والأمين العام لشؤون الرئاسة السابق منصور عزام»، مشيرة إلى أن الأسد تعرّض لحالة تسمّم، وأن الجهّة التي نفّذت العملية تريد إحراج الحكومة الروسية واتّهامها بتصفيته.

يعيش في «موسكو سيتي»

وتفيد التقارير الإعلامية أن الأسد يعيش في «موسكو سيتي»، المنطقة الراقية في العاصمة الروسية، ويُحظر على وسائل الإعلام تغطية نشاط أسرته. وغادر الأسد دمشق في 8 ديسمبر 2024 مع عائلته، بعد سيطرة المعارضة على المدن السورية كافة.