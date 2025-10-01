اغتال مسلحون مجهولون المرشح لعضوية مجلس الشعب السوري في محافظة طرطوس الدكتور حيدر يونس شاهين، إثر إطلاق نار عليه مساء (الثلاثاء) داخل منزله في قرية ميعار شاكر.

وذكر ناشطون سوريون أن الجاني نفذ جريمته بحق الأكاديمي في الهندسة الزراعية حيدر يونس شاهين وهرب، فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا بأن الجهات الأمنية تتعامل مع الجريمة وستصدر بيانها الرسمي فور الانتهاء من التحقيقات.

واتهم مصدر إعلامي حكومي في دمشق، فلول النظام السابق بقتل شاهين، مبينة أن شاهين كان قد تعرض لتهديد من قبل عناصر للنظام السابق نشروه ضد كل من يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب في الساحل السوري.

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد، أعلن أن عدد المرشحين بلغ 1578 مرشحاً، وشكّلت النساء ما نسبته 14% منهم، وقد تباينت نسبة الترشح النسائي بين محافظة وأخرى.

وقال الأحمد إن يوم الاقتراع سيكون في 5 أكتوبر القادم، سيبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى يُغلق باب التصويت، وتبدأ عمليات فرز الأصوات اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً.