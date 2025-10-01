ما بعد تفعيل «آلية الزناد»

أداة ضغط سياسية

إيران تكذّب ويتكوف

حل دائم مع الإيرانيين

كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن إيران قدّمت مقترحاً للتفاوض المباشر مع واشنطن، إلا أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حدّد الموعد، ولم يحضر.وأوضحت مهاجراني بعد اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم (الأربعاء)، أن المقترح الإيراني لتأجيل آلية «الزناد» لمدة 45 يوماً لم يُقبل، وأن الأطراف المقابلة لم توافق على مطالب إيران بشأن المخزونات من اليورانيوم بنسبة 60% مقابل إلغاء كامل لآلية «سناب باك».وقالت متحدثة الحكومة إن إيران دعت لعقد اجتماع مع دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والوكالة الدولية للطاقة الذرية وويتكوف، إلا أنهم لم يوافقوا أو لم يحضروا الجلسات.وردّاً على سؤال حول مرحلة ما بعد تفعيل آلية «السناب باك»، أفادت مهاجراني بأن الحكومة تعمل على إعداد برنامج اقتصادي جديد بما يتناسب مع التشكيل الوزاري الحالي والظروف الحربية، على أن يُعرض البرنامج على مجلس الوزراء الأحد القادم. وأضافت أن البرنامج يهدف لحماية معيشة الشعب وتنفيذ موضوع «بطاقة السلع» الذي شدّد عليه الرئيس الإيراني.وحول وضع مفتشي الوكالة الدولية، اعتبرت أن جميع الخطوات الإيرانية تأتي ضمن المصالح الوطنية، ووجود أو غياب المفتشين مرتبط بهذا الإطار، مؤكدة أن آلية «سناب باك» تحوّلت من مسار قانوني إلى أداة ضغط سياسية على إيران.وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أعلن أن تصريحات ويتكوف عن وجود تواصل مع طهران غير دقيقة.وقال إن «ويتكوف ادعى مرة أخرى أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران، إلا أن هذه التصريحات كاذبة»، وفق تعبيره.واعتبر المسؤول الإيراني أن أمريكا «غير مستعدة للتفاوض بعكس تصريحات ويتكوف»، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي خلال حديث بقمة كونكورديا في نيويورك، الأربعاء الماضي، أن بلاده تجري مباحثات مع الجميع ومن ضمنهم الإيرانيون. وقال: لدينا رغبة في إيجاد حل دائم مع الإيرانيين فإما التفاوض أو تعود العقوبات بشكل تلقائي.. وأعتقد أنها الدواء المناسب لما يحصل. وأضاف أن طهران في موقف صعب، معلناً حينها أن آلية إعادة فرض العقوبات التلقائية ستتم خلال يومين أو ثلاثة، لكنه أكد أنه ليس في نية واشنطن إيذاء طهران.