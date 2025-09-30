شيّعت جموع غفيرة من أبناء محافظة تعز جنوب غرب اليمن، اليوم (الثلاثاء)، جثمان المسؤولة الحكومية مديرة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة افتهان المشهري، التي اغتيلت برصاص مسلحين وسط المدينة قبل أيام.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيدة، وسط حضور رسمي وشعبي واسع، قبل أن يُنقل جثمانها إلى مسقط رأسها حيث ووريت الثرى.

وأدت جريمة اغتيال المشهري، في 18 سبتمبر الجاري، إلى صدمة عارمة في الشارع اليمني عموماً، وأثارت موجة غضب شعبي عارم واستياء واسع.

وفي أعقاب الجريمة، أطلقت اللجنة الأمنية حملة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على الجناة وعدد من المطلوبين، إلى جانب عدد آخر من الفارين من العدالة على ذمة قضايا أخرى.

واستذكر المشيعون الدور الكبير الذي لعبته المشهري في خدمة تعز عبر إدارتها صندوق النظافة والتحسين، معتبرين رحيلها خسارة فادحة لشخصية وطنية كرّست حياتها للعمل العام وخدمة المجتمع، وأيقظت روح الثورة في نفوس الجماهير ضد الظلم ودفعت نحو تحقيق العدالة.

وفي لفتة رمزية، بادر المشيعون إلى غرس خمسة آلاف شجرة تخليداً لذكراها، في خطوة عكست المكانة التي حظيت بها، ورسّخت ذكراها في وجدان أبناء المدينة.

وكان اغتيال المشهري قد أدى إلى حراك شعبي ورسمي قاد إلى جملة من التغييرات الإيجابية في تكريس حضور الدولة وفتح العديد من ملفات قضايا الفساد واستعادة مقرات ومبانٍ حكومية، وملاحقة عدد من المطلوبين والفارين من العدالة بعضهم صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام.