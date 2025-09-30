في خطاب مثير للجدل ألقاه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أمام مئات الجنرالات وأمراء الأسطول في قاعدة كوانتيكو البحرية بفيرجينيا، اليوم (الثلاثاء)، كشف خطة طموحة لإصلاح الجيش الأمريكي عبر 10 توجيهات تستهدف تغيير الثقافة العسكرية حول اللياقة البدنية، والعرق، والجنس.

تحذير هيغسيث للقادة

ووصف هيغسيث السياسات السابقة بـ«وزارة اليقظة»، منتقدًا بشدة فكرة «التنوع كقوة»، وقال إنه أقال جنرالات مثل رئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز كيو براون بسبب دعمهم لسياسات التنوع والإدماج (DEI)، كما حذر القادة قائلًا: «إذا أزعجكم خطابي، استقيلوا بشرف»، مشيرًا إلى صعوبة تغيير ثقافة بقادة ساهموا فيها.

هيغسيث ومسلسل الإقالات

هيغسيث، الذي تولى منصبه أخيرا، أقال عدة قادة، معظمهم من السود أو النساء، وأعلن مراجعة سياسات الترقيات لتكون «محايدة للعرق والجنس»، مؤكدًا أن الجدارة ستكون المعيار الوحيد.

كما دعا إلى إصلاح مكتب المفتش العام ومكتب المساواة للحد من «الشكاوى التافهة»، وأطلق سياسة «لا مشي على قشور البيض» لإزالة الانتهاكات البسيطة من سجلات القادة.

تكلفة باهظة ومخاطر أمنية

التجمع، الذي جمع قادة من العالم دون إشعار مسبق، أثار انتقادات بسبب تكلفته ومخاطره الأمنية، خصوصا مع اقتراب إغلاق حكومي محتمل.

حظر اللحى وتدريبات شاقة للنساء

وأعلن هيغسيث عودة معايير اللياقة والمظهر لعام 1990، مع حظر اللحى إلا للقوات الخاصة، وفرض معايير بدنية موحدة على النساء في القتال، قائلاً: «الحرب لا تميز بين رجل وامرأة».

تدريبات هجوم القرش

كما سمح للرقباء باستخدام الشتائم وتدريبات «هجوم القرش» لزرع «الخوف الصحي» في المجندين، ووعد بمراجعة قواعد الاشتباك لتعزيز «الفعالية القاتلة» ضد الأعداء.

يأتي ذلك فيما أقال هيغسيث محامين عسكريين، موكلاً محاميه الشخصي تيم بارلاتوري بإعادة صياغة النصائح القانونية لدعم تكتيكات أكثر عدوانية.