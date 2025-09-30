في واقعة مثيرة تُمثل اختراقاً كبيراً للدول الأوروبية، أصدرت محكمة دريسدن العليا في ألمانيا، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف على مواطن ألماني يُدعى جيان ج.، بتهمة التجسس لصالح الصين.

مساعد سياسي ألماني «جاسوساً»

كان جيان، الذي عمل مساعداً للسياسي البارز ماكسيمليان كراه من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، يراقب المعارضين الصينيين في أوروبا ويشارك معلومات حساسة من البرلمان الأوروبي مع المخابرات الصينية، وفقاً لقاضي المحكمة.

ويأتي هذا الحكم وسط مخاوف متزايدة من أن أوروبا أصبحت هدفًا للتجسس الصيني.

23 عاماً من التجسس للصين

ووفقاً للتهم، بدأ جيان العمل لصالح جهاز مخابرات صيني منذ عام 2002، حيث جمع وثائق وملفات من البرلمان الأوروبي أثناء عمله مع كراه، الذي كان نائباً أوروبياً سابقاً ويمثل الآن حزب «البديل» في البرلمان الألماني.

فيما التزمت السفارة الصينية في ألمانيا الصمت، ونفت بكين سابقاً اتهامات التجسس في أوروبا.

تعليق السياسي الألماني

وعلّق كراه، اليوم (الثلاثاء) قائلاً إنه يتطلع إلى الحصول على «مزيد من الوضوح حول أنشطة التجسس التي كان ضحيتها» من خلال الأسباب المكتوبة للحكم التي لم تُنشر بعد، مشيراً إلى أنه شدد إجراءات الأمن في مكتبه بشكل كبير بعد اعتقال جيان.

وتزامنت التهم مع حملة كراه الانتخابية كمرشح رئيسي للحزب في البرلمان الأوروبي، ما أثار قلقاً بشأن التوجهات المؤيدة للصين وروسيا لبعض قادة الحزب.

تحديات أمنية تواجهها أوروبا

وتسلط القضية الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها أوروبا، حيث تزايدت التحذيرات من محاولات التجسس الأجنبي، خصوصاً من دول مثل الصين، في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة.

ويُعتبر حزب «البديل من أجل ألمانيا»، الذي يتبنى مواقف مثيرة للجدل، تحت المجهر بسبب علاقات بعض أعضائه بالقوى الخارجية، ما يعقد مكانته السياسية داخل ألمانيا والاتحاد الأوروبي.