في تعاون وصف بأنه «نادر»، أفصح مسؤولون إيرانيون وأمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترمب رحلت نحو 100 إيراني على متن طائرة من الولايات المتحدة إلى طهران. فيما أعلن مسؤول أمريكي مطلع على المفاوضات التي جرت بين الجانبين، أن خطط الرحلة وصلت إلى مراحلها النهائية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسؤولين إيرانيين تأكيدهما أن طائرة أمريكية مستأجرة أقلعت من لويزيانا مساء أمس الإثنين، ومن المقرر أن تصل إلى العاصمة طهران عبر قطر اليوم (الثلاثاء).
المرحلون رجالاً ونساء
ويُعد هذا الترحيل أحد أكثر الإجراءات وضوحًا التي اتخذتها إدارة ترمب لترحيل المهاجرين بغض النظر عن الظروف التي قد يُعادون إليها، وفق الصحيفة. ففي وقت سابق من هذا العام، رحلت الولايات المتحدة مجموعة من الإيرانيين، إلى كل من كوستاريكا وبنما.
