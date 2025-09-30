المرحلون رجالاً ونساء



وذكر المسؤولان الإيرانيان أن المرحلين شملوا رجالًا ونساء، وأن بعضهم تطوع للمغادرة بعد أن قضى أشهراً في مراكز الاحتجاز. ولفتا إلى أن طلبات اللجوء رُفضت في معظم الحالات، أو أن الأشخاص لم يمثلوا بعد أمام قاض لجلسة استماع بشأن اللجوء.



وكشف أحد المسؤولين أن وزارة الخارجية الإيرانية نسقت عملية عودة المرحّلين، مضيفاً أن هؤلاء تلقوا تطمينات بأنهم سيكونون بأمان ولن يواجهوا أي مشاكل.



ولفت إلى أن العديد منهم كانوا يشعرون بخيبة أمل، وبعضهم كان خائفًا بالفعل.

أشهر من النقاشات

ويُعد هذا الترحيل أحد أكثر الإجراءات وضوحًا التي اتخذتها إدارة ترمب لترحيل المهاجرين بغض النظر عن الظروف التي قد يُعادون إليها، وفق الصحيفة. ففي وقت سابق من هذا العام، رحلت الولايات المتحدة مجموعة من الإيرانيين، إلى كل من كوستاريكا وبنما.



ويعد هذا الإجراء لحظة نادرة من التعاون بين الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية، وجاء نتيجة أشهر من المناقشات بين البلدين، بحسب المسؤولين الإيرانيين.



وأثارت حملات ترحيل المهاجرين التي أقرتها إدارة ترمب سابقا، انتقادات ودعاوى قضائية من قبل المدافعين عن حقوق المهاجرين.



وكانت واشنطن منحت اللجوء لإيرانيين فارين من بلادهم، منهم معارضون سياسيون وصحفيون ومحامون، وناشطون مدافعون عن حقوق المرأة.

