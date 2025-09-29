أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم (الإثنين)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم اعتذاره الرسمي عن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي دولة قطر، مؤكدة التزامه بعدم تكرار أي انتهاك للسيادة القطرية مستقبلاً.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن نتنياهو تعهد لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بعدم تنفيذ أي استهداف جديد للأراضي القطرية، في إطار احترام سيادة الدولة.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الرفض القطري التام والقاطع لأي مساس بسيادة دولة قطر تحت أي ظرف كان، وشدد على أن حماية المواطنين والمقيمين في البلاد تمثل أولوية قصوى للحكومة القطرية.
ورحب رئيس الوزراء وزير الخارجية بضمانات عدم تكرار الاعتداءات، واعتبر أن هذه التعهدات تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو احترام القانون الدولي وسيادة الدول.
