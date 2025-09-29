تحذير أوروبي لإيران

معاهدة حظر الانتشار النووي

أكدت دول الترويكا الأوروبية، اليوم (الإثنين)، أن هدفها الأساسي منع إيران من السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، مطالبةً في بيان مشترك طهران وجميع الدول بالامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة.وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك: «إيران انتهكت التزاماتها مراراً، ولم يكن لدينا أي خيار سوى تفعيل آلية الزناد»، مضيفين: «سنواصل السعي إلى الدبلوماسية والمفاوضات مع إيران».وطالبت الدول الثلاث «دول الترويكا» الأوروبية، إيران بعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ومواصلة الامتثال لالتزاماتها.وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال في مقابلة مع قناة «إن بي سي» الأمريكية، نقلتها وكالة «تسنيم» الإيرانية: «لقد أعلنا أننا بأي حال من الأحوال لا نسعى وراء صنع السلاح النووي، يريدون أن يقولوا للعالم إننا نتجه نحو السلاح النووي؛ هذا خطأ تماماً، نحن مستعدون لأي نوع من التحقق في هذا الصدد».من جهة أخرى، يجري البرلمان الإيراني حالياً مناقشة تشريع قد يؤدي إلى انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي، رداً على إعادة فرض العقوبات من جانب الأمم المتحدة على إيران.ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان الإيراني) إبراهيم رضائي، اليوم، قوله: «الهيئة التشريعية استقرت على مسودة نص تشريعي»، مضيفاً: «في ظل هذه الظروف، لا يرى البرلمان أي مبرر لبقاء إيران عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي».وأشار إلى أن مسودة التشريع لم يتم إدراجها بعد على جدول الأعمال الرسمي للبرلمان.