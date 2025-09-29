في ظل تصاعد التوترات الدولية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والتطورات السياسية في أوروبا، أكد وزراء خارجية ودفاع أوروبيون ضرورة تعزيز الدعم لأوكرانيا، ومواجهة التحديات التي تفرضها روسيا، التي يرون أنها تواجه فشلاً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.

وفيما يرى بعض قادة أوروبا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى للسلام، داعين إلى تمكين أوكرانيا عسكرياً، أشار آخرون إلى الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الصين في فرض وقف إطلاق النار بسبب نفوذها الاقتصادي على موسكو.

بولندا: الصين مفتاح السلام

وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن الصين هي الدولة الوحيدة القادرة على فرض وقف إطلاق النار في أوكرانيا بضغطها على روسيا، مستشهداً بحادثة تدخل روسيا في كازاخستان عام 2022، حيث اضطرت روسيا للانسحاب بعد تهديد صيني بوقف التجارة.

وأضاف أن روسيا أصبحت تعتمد بشكل كبير على الصين، ما يمنح بكين نفوذاً قوياً.

ألمانيا: تمكين أوكرانيا «مهمة العصر»

وفي تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى لوقف إطلاق النار أو تحقيق السلام في أوكرانيا، مشدداً على أن الحديث عن صفقات السلام يبقى مجرد «تفكير وهمي» في ظل فشل الجهود الدبلوماسية في تحقيق اختراق حقيقي.

وأضاف بيستوريوس أن الأولوية الآن يجب أن تتركز على تمكين أوكرانيا وتعزيز دفاعاتها، مؤكداً أن قوة أوكرانيا هي السبيل للوصول إلى مفاوضات مجدية من أجل سلام دائم.

وشدد على أن هذه مسؤولية أوروبية و«مهمة العصر»، داعياً إلى تعزيز الدفاع الأوروبي وجعل الناتو «أكثر أوروبية» لضمان بقائه كتحالف عابر للأطلسي.

أوكرانيا: روسيا لن تنجح أبداً

في الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن روسيا لم تحقق أي هدف إستراتيجي في أوكرانيا بعد 4 سنوات من الحرب، مشدداً على ضرورة إرسال إشارة واضحة بأن روسيا لن تنجح أبداً.

وأشار إلى أهمية الدعم الأمريكي لضمان أمن أوروبا، معرباً عن أمله في أن يساهم انضمام أوكرانيا المستقبلي إلى الاتحاد الأوروبي في توفير ضمانات أمنية إضافية.

وحذر سيبيها من أن روسيا متورطة في حرب هجينة مع المجتمع العابر للأطلسي، داعياً إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لزيادة تكلفة العدوان الروسي. كما رفض اقتراح بوتين إجراء محادثات سلام في موسكو، معتبراً إياه «غير جاد وغير مقبول»، لكنه أشاد بالمحادثات الأخيرة بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الأمريكي ترمب.

فرنسا: روسيا تواجه فشلاً عسكرياً واقتصادياً

في سياق متصل، أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أن روسيا تواجه فشلاً عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، مؤكداً أن هناك تغييراً في روح الأوروبيين الذين أدركوا هذا الفشل، كما أشاد بالرد الأوروبي الموحد على اختراق الطائرات المسيرة الروسية الأجواء البولندية، معتبراً أن ذلك يعكس التضامن الأوروبي.