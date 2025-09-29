مع انطلاق الدعاية الانتخابية، أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد أن الاقتراع بشأن مجلس الشعب سيبدأ اعتبارا من الأحد القادم.وقال الأحمد في تصريحات لوكالة سانا، اليوم(الإثنين)، إن الدعاية الانتخابية تبدأ اليوم وتنتهي مساء الجمعة القادم على أن يكون السبت القادم يوم صمت انتخابي.ولفت رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري إلى أن عدد المرشحين بلغ 1578 مرشحا، وشكلت النساء ما نسبته 14% منهم.وحسب الوكالة، فإن اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق استقبلت طلبات الترشح لعضوية المجلس في اليوم الأخير من المهلة المحددة، وسط إقبال واسع من أعضاء الهيئة الناخبة.وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات لإجراء الانتخابات بعد استكمال تشكيل الهيئات الناخبة في جميع المحافظات، في تجربة هي الأولى على مستوى سورية.وأوضحت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لارا عيزوقي في تصريح لـ«سانا»، أن اللجنة وصلت أمس إلى النتيجة الأهم التي سعت إليها منذ أشهر، والمتمثلة بالترشح لعضوية مجلس الشعب بعد تشكيل الهيئات الناخبة في المحافظات، ولفتت إلى أن الإقبال على الترشح كان كبيراً، خصوصا أن هذه التجربة هي الأولى على مستوى سورية.وحول مشاركة المرأة، قالت عيزوقي إن نسبة تمثيلهن بلغت في دمشق 31.9 %، مؤكدةً أن هذه النسبة مشجعة، ومتمنيةً أن يكون عدد النساء المشاركات جيداً ويعادل النسبة الموجودة ضمن الهيئة الناخبة.من جانبه، أكد رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق أسامة رفاعية أن اللجنة بدأت السبت استقبال طلبات الترشح لأعضاء الهيئة الناخبة.وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري حددت الخامس من شهر أكتوبر القادم موعداً لانتخاب أعضاء المجلس.