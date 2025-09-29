إيران: إعدام جاسوس إسرائيلي

أعلنت السلطات الإيرانية إعدام جاسوس إسرائيلي يدعى بهمن تشوبی أصل، اليوم الإثنين، وقالت إن المتهم كان «أحد أهم جواسيس إسرائيل في إيران»، بحسب ما أوردت وكالة «ميزان» للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.وأعدمت طهران العديد من الأفراد الذين تتهمهم بأن لهم صلات بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وتسهيل عملياته في البلاد.وأفادت وكالة «ميزان»، كان الهدف الرئيسي للموساد من استقطاب تعاون المتهم هو الحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية واختراق مراكز البيانات الإيرانية، إلى جانب ذلك سعى إلى تحقيق أهداف ثانوية أخرى، منها استكشاف مسار استيراد المعدات الإلكترونية.وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا رفضت استئناف المتهم وأكدت حكم الإعدام بتهمة «الفساد في الأرض».وتصاعد الصراع الإيراني - الإسرائيلي ليتحول إلى حرب مباشرة في شهر يونيو الماضي عندما قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا مختلفة داخل إيران، وهو ما شمل تنفيذ عمليات اعتمدت على نشر قوات خاصة تابعة للموساد في عمق البلاد.وتزايدت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير هذا العام، إذ تم تنفيذ ما لا يقل عن 10 أحكام في الأشهر القليلة الماضية.