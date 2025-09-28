إضرام النار في الكنيسة

تحقيقات لمعرفة الدوافع

قُتل شخص وأصيب 9 آخرون، اليوم (الأحد)، في إطلاق نار وإشعال النيران بكنيسة تابعة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأمريكية، بحسب الشرطة التي أكدت أن المشتبه به يبلغ من العمر 40 عاماً، ومن مدينة مجاورة.ورفض قائد الشرطة الشرطة المحلية وليام ريني تحديد دوافع الجريمة، لكنه أكد أن المشتبه به قاد سيارته عبر أبواب الكنيسة الأمامية ومن ثم راح يطلق النار على الناس بسلاح أوتوماتيكي.وأشار إلى أن مئات الأشخاص كانوا في الكنيسة يشاركون في القداس، مبيناً أن مطلق النار أضرم النيران عمداً في الكنيسة قبل أن ترديه عناصر الشرطة قتيلاً.وأظهرت لقطات صورت في المكان أجهزة الطوارئ تنقل أشخاصاً على حمالات، فضلاً عن أعمدة دخان تتصاعد من الكنيسة في مدينة غراند بلانك، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الهجوم بـ«المروع» وكتب عبر منصة «تروث سوشال»: «يبدو أنه هجوم آخر يستهدف المسيحيين في الولايات المتحدة».وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عشرات الجرحى جرى نقلهم إلى المستشفى وتوفي أحدهم متأثراً بجروحه.وأفاد مسؤول في الطوارئ أن الحريق أُخمد، مشيراً إلى احتمال العثور على مزيد من الضحايا، فيما كتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية كاش باتيل على حسابه في «X» أن عناصره انتشرت للمساعدة في التحقيق.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الكنيسة تقع في غراند بلانك، على بُعد حوالى 80 كيلومتراً شمال ديترويت، ومحاطة بموقف سيارات ومساحة خضراء واسعة.وأعربت حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر، عن حزنها الشديد على مجتمع غراند بلانك، موضحة أن العنف في أي مكان، وخصوصاً في أماكن العبادة، أمر غير مقبول.