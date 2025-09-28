العالم العربي يريد السلام

خطة ترمب من 21 نقطة

لقاء نتنياهو وصهر ترمب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطته لإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً أن المفاوضات حول مقترحه وصلت إلى مراحلها النهائية.وأوضح ترمب في تصريحات لموقع «أكسيوس» الأمريكي أن التوصل لاتفاق قد يمهّد الطريق لتحقيق سلام أوسع في الشرق الأوسط، مشدداً بالقول: «الجميع اتحد من أجل إبرام اتفاق، لكن لا يزال يتعين علينا إنجازه».وأضاف ترمب: «كان من الرائع العمل مع الدول العربية في هذا الشأن، «حماس» تنضم إليهم، إذ لديهم احترام كبير للعالم العربي»، مبيناً أن «العالم العربي يريد السلام، وإسرائيل تريد السلام، وبيبي (نتنياهو) يريد السلام».وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن خطته «تتجاوز وقف الحرب في غزة»، لافتاً إلى أن الهدف هو استئناف جهود أوسع لتحقيق السلام في المنطقة.وشدد ترمب بالقول: «إذا أنجزنا هذا الاتفاق، فسيكون يوماً عظيماً لإسرائيل وللشرق الأوسط. ستكون هذه أول فرصة حقيقية للسلام في الشرق الأوسط، لكن علينا أن ننجزه (الاتفاق) أولاً».وكان ترمب قدم خلال اجتماع، الأسبوع الماضي، مع قادة وممثلي دول عربية وإسلامية، في نيويورك، خطة من 21 نقطة، تهدف لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما رد قادة وممثلو الدول العربية المشاركين في القمة، بخمسة شروط لدعم تلك الخطة. وبحسب موقع «أكسيوس» فقد قالت 3 مصادر مطلعة إن هذه الجهود هي الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء الحرب في غزة.وكان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترمب، قد التقيا رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بنيويورك، في محاولة لسد الفجوات المتبقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقاً لما ذكره موقع «أكسيوس».ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، غداً (الإثنين)، وسط تفاؤل من ترمب وإدارته بالخروج بنتائج إيجابية، خصوصاً بعد تصريحاته للقناة 13 الإسرائيلية، التي قال فيها: «الأمور تتقدم بشكل جيد جداً» وآمل الحصول من نتنياهو على «الضوء الأخضر» لإتمام الصفقة الهادفة إلى إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.وأشار «أكسيوس» إلى أن هناك خلافاً لا يزال قائماً بين أمريكا وإسرائيل يتركز حول بند يتعلق بنزع سلاح حركة حماس، وتطالب إسرائيل بأن يكون هذا البند أكثر إلزاماً، إضافة إلى الخلاف حول دور السلطة الفلسطينية في غزة، الذي يعتبره نتنياهو «خطاً أحمر» بالنسبة له.