ألغام النظام السابق تتصيد السوريين.. الشيباني: لا نشكل تهديداً لأحد

مباحثات التطبيع مع إسرائيل

ترحيب بالموقف الأمريكي الإيجابي

الألغام تكبد الجيش السوري خسائر

فيما أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، مقتل 31 جندياً وإصابة 60 في عملية تطهير بلاده من الألغام التي خلفها النظام السابق، تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم (الأحد)، ببناء سورية قوية وموحدة ومفيدة للأمن الإقليمي.وقال الشيباني في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن بناء سورية قوية سيعود بالنفع على إسرائيل، موضحاً أن الشعب السوري «صُدم» بالهجمات التي جاءت بعد مغادرة مليشيات النظام السابق لسورية.وأشار إلى أن مباحثات التطبيع أصبحت صعبة نظراً للضربات الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد، متهماً إسرائيل بعرقلة الحكومة السورية قائلاً: «إسرائيل بدعم الخارجين عن القانون عرقلت وأعاقت الحكومة السورية عن حل المشكلة».وأضاف: «ما فعلته إسرائيل زاد الأمور تعقيداً وجعل الدروز في وضع صعب ومحرج للغاية»، لافتاً إلى أن بلاده لا تشكل تهديداً لأحد في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن هذه السياسات الجديدة للتعاون والسلام قوبلت بهذه التهديدات والضربات.وأكد الشيباني أن الشعب السوري رحّب بتحركات الولايات المتحدة لرفع العقوبات -التي فُرضت على النظام السابق- عن البلاد، واصفاً موقف الولايات المتحدة تجاه بلاده منذ يوم التحرير بـ«الموقف الإيجابي للغاية»، الذي لاقى دعماً كبيراً من الشعب السوري، بما في ذلك رفع العقوبات.من جهة أخرى، كشف وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم، عن مقتل 31 جندياً من رجال الهندسة في الجيش السوري وإصابة 60 آخرين، بينهم 12 أصيبوا بالإعاقة نظراً لتعرضهم لبتر أذرعهم خلال عمليات تطهير البلاد من الألغام والذخائر غير المفجرة التي خلفها النظام السابق.وكتب اللواء أبو قصرة على حسابه في «X»: يمضي رجال الجيش السوري بعزيمةٍ لا تلين، وإرادة لا تنكسر في تطهير وطننا من الألغام والذخائر غير المفجرة التي خلفها النظام السابق، موضحاً أن فرق الهندسة في وزارة الدفاع قدمت خلال 9 أشهر من العمل الميداني تضحيات جسيمة، تمثلت في مقتل 31 جندياً، وإصابة 60 آخرين، بينهم 12 حالة بتر، إضافة إلى خسارة 16 آليةً أثناء تنفيذ المهمات.وأضاف: «كل ذلك، غير أننا لم نخسر الإصرار على الاستمرار».يذكر أن الألغام تشكل تهديداً يومياً على حياة المدنيين في سورية، وتعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم، ولذا تعمل فرق الهندسة السورية على تطهير هذه المناطق، رغم المخاطر العالية والخسائر.