خطة غزة

مطالبات بضمانات

أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم (الأحد) عن تفاؤله بشأن الوضع الحالي مقارنة بأي وقت مضى في الأشهر القليلة الماضية، في إشارة إلى اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في غزة.وأكد فانس في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترمب عبَّر بوضوح عن رؤيته وأكد رغبته في أن تكون غزة تحت سيطرة من يعيشون فيها، وكذلك الضفة الغربية المحتلة، مبيناً أن ترمب يسعى إلى تفكيك الشبكات التي تحيط بالإسرائيليين.وكان ترمب قد قال الجمعة إنه قريب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين إلى ديارهم، خصوصاً أن خطته المكونة من 21 بنداً تشجع الفلسطينيين على البقاء في غزة، في تحول لافت في موقف ترمب، الذي كان قد أثار الجدل في فبراير الماضي عندما تحدث عن نية واشنطن السيطرة على القطاع وإعادة توطين سكانه في الخارج.وتتضمن الخطة سلسلة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والأمنية، من بينها تشكيل حكومة انتقالية فلسطينية، وإعادة إعمار شاملة للقطاع، فضلاً عن خطوات تمهد لقيام دولة فلسطينية.وتوقعت تقارير إسرائيلية أن تثير البنود المتعلقة بقيام دولة فلسطينية معارضة شديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.من جهة أخرى، أبدى كثير من الفلسطينيين قبولاً تجاه الخطة الأمريكية لوقف الحرب على غزة، رغم ما حملته من نصوص كثيرة عامة بحسب فلسطينيين الذين يرون أنها أبقت الباب مفتوحاً أمام تفسيرات متباينة قد تستغلها الحكومة الإسرائيلية في مواصلة احتلال أجزاء من القطاع.وتطالب حركة حماس بـ«ضمانات بشأن الانسحاب، ووقف التدخل العسكري، وتشكيل حكم فلسطيني لإدارة القطاع»، وتريد تطبيقاً أميناً للخطة.ونقلت وسائل إعلام عربية عن قيادات في حركة حماس أن الحركة تبدي استعدادها لتقديم تسويات في مختلف الملفات الجوهرية، مثل حكم قطاع غزة، والسلاح، وإبعاد قيادات الحركة، في حال توفرت ضمانات لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي التام من قطاع غزة.