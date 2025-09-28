فيديو: تصعيد دولي.. «آلية الزناد» تُعيد الملف الإيراني للواجهة

في خطوة تعكس تصعيداً غير مسبوق، فعّلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا آلية الزناد ضد إيران، لتُعيد الملف النووي الإيراني إلى قلب السجال الدولي. الخطوة جاءت بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوماً في مجلس الأمن دون التوصل إلى اتفاق، ما أدى إلى فشل مشروع قرار يمدد رفع العقوبات.





وبموجب التفعيل، تعود العقوبات الأممية السابقة على طهران بكامل بنودها، بما يشمل الحظر على الأسلحة التقليدية والأنشطة النووية والصاروخية. في المقابل، اعتبرت إيران القرار غير قانوني، ولوّحت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وسط توتر متصاعد يزيد من هشاشة أمن المنطقة.

المشهد يزداد تعقيداً مع عجز روسيا والصين عن إيقاف المسار الأوروبي، ما يفتح الباب أمام مواجهة سياسية وربما أمنية أوسع. وبينما يترقب العالم تداعيات هذه الخطوة، يظل السؤال المطروح: هل يقود تفعيل «آلية الزناد» إلى مواجهة مفتوحة تهدد استقرار الشرق الأوسط؟